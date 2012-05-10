Нелогичная логистика Дальнего Востока

В Хабаровске прошла вторая Дальневосточная конференция по логистике. Представители логистических компаний и компаний-грузовладельцев смогли обсудить на одной площадке наиболее актуальные проблемы отрасли и обменяться ценным практическим опытом.

По данным исследований, проведенных Дальневосточным международным центром логистики (ДВМЦЛ) в 2010 году, рынок логистических услуг Хабаровского края находится в стадии активного развития. Транспортные и погрузочные работы, охрана и сопровождение грузов, услуги складов, такелажные работы, таможня и ВЭД – в этих сферах задействовано около тысячи региональных компаний.

Разомкнутая цепь

– Значение логистики как отрасли в мировой экономике велико. В развитых странах затраты на логистику уже превышают $2 трлн и составляют около 12% ВВП, – рассказала «ДК» кандидат экономических наук, мастер управления глобальными цепями поставок (UAA, США), директор Дальневосточного международного центра логистики Анна КОЧЕМАСОВА. – Россия к этому показателю также очень близка (11%). Наиболее высокая доля затрат на логистику в обороте характерна сегодня для сферы торговли (25%), притом что средний показатель по остальным отраслям составляет 13,6%. Именно поэтому большая часть клиентов логистических провайдеров – торговые компании региона. Впрочем, количество предприятий-производителей также растет.

При этом проблем у региональной логистики по-прежнему хватает, о чем говорили сами участники конференции. В первую очередь речь идет об отсутствии у большинства компаний системного представления о самой логистике как о рынке. С одной стороны, логистические провайдеры, декларируя проблемы со сбытом своих услуг, предпринимают слабые попытки к повышению эффективности их продвижения. С другой – многие грузовладельцы, зачастую выражая недовольство качеством логистического обслуживания, также весьма неохотно расширяют свое информационное поле в сфере поставщиков услуг для выбора наиболее оптимальных вариантов.

Однако если этот «порочный круг», считает Анна Кочемасова, призваны разрывать ежегодные логистические конференции, позволяющие всем участникам рынка собираться на одной площадке, то есть такие системные моменты, которые могут быть решены только внутри каждой отдельно взятой логистической компании.

Так, по мнению директора ЗАО «Фоксэль Логистикс» Бахриддина АСЛИДДИНОВА, в большинстве компаний Хабаровского края даже само понятие «логистика» пока еще не воплощено в полноценном его значении, являясь, по сути, лишь неким «лозунгом».

– Ту логистику, теорию которой мы изучаем на различных семинарах, я в нашем регионе еще не видел, – рассказал «ДК» Бахриддин Аслиддинов. – На сегодняшний день есть лишь отдельные логистические звенья, но они не собраны в единую цепь и не работают вместе. Эти звенья в большинстве случаев не пересекаются между собой ни в должностных инструкциях, ни в ответственности, ни в мотивациях. На мой взгляд, это самая главная проблема, которую региональная логистическая отрасль пытается сегодня решить.

По мнению экспертов, эта проблема действительно носит системный характер и свойственна многим участникам рынка. В связи с этим первую часть конференции участники посвятили именно современным инструментам оптимизации логистических процессов. Здесь были представлены как современные разработки из мира программного обеспечения, так и практический опыт местных логистов, что, кстати, особенно ценно и отличает прошедшую конференцию от прошлогодней, когда вместо хабаровских логистов выступали в основном специалисты из Приморья и Москвы.

Программа по средствам

Стоит отметить, что доклад генерального директора ООО «Тримас Групп» (Москва) Виктора ШИКОВА, представившего широкий обзор программного обеспечения для автоматизации функций логистики, вероятно, не вызвал у слушателей должного интереса – после того как были озвучены цены на внедрение того или иного современного программного продукта, огонь в глазах многих участников неумолимо угасал. Тем более докладчик отметил, что применение многомилионного специализированного ПО, разработанного на заказ с учетом нужд и особенностей конкретной логистической компании, хотя и является эффективным и качественным решением, но зачастую имеет много подводных камней.

– С одной стороны, уникальное программное обеспечение обычно требует длительного обучения персонала работе с ним. С другой – существенно снижается мобильность самой компании в сфере взаимодействия с партнерами, – считает Виктор Шиков. – Программные решения на базе «1С», которыми еще пользуются практически все участники регионального рынка, подобных сложностей не создают, но они не всегда позволяют поддерживать высокое качество бизнес-процессов внутри самой компании.

По оценкам экспертов, в центре внимания дальневосточных логистов находятся сегодня не самые современные мировые логистические технологии, а лишь те решения, которые могут быть реально применимы на Дальнем Востоке. Сравнительно низкий уровень развития региональной логистики и небольшие объемы местного рынка на сегодняшний день оставляют современные технологии за бортом.

По мнению руководителя отдела автоматизации компании «Ажур-консалтинг» Олега ДАНЧЕНКО, хабаровская логистика существенно отстает от западной даже в самом понимании принципов внедрения программного обеспечения, не говоря уже о финансовой доступности многих программ.

– Мне часто звонят и спрашивают: сколько будет стоить установка того или иного программного продукта? Я объясняю, что для ответа на этот вопрос необходимо сначала провести на предприятии предпроектное обследование и только потом узнать, во сколько обойдется само внедрение, – рассказал Олег Данченко. – Компании не понимают, что стоимость программного решения всегда зависит от целей и структуры самой компании. В Москве подобные вопросы уже давно не возникают, а в Хабаровске – сплошь и рядом.

Тем не менее, считает Анна Кочемасова, за последние годы грамотность региональных логистических провайдеров в выборе программного обеспечения значительно возросла.

– Локальные компании интересуют реальные решения, которые внедряются и окупаются за короткое время, в то время как современные высокотехнологичные логистические решения требуют долгосрочных инвестиций, – говорит эксперт. – Внедрение технологий, принятие каких-либо решений стали рассматриваться с позиции инвестиционной целесообразности, что уже хорошо, т. к. еще несколько лет назад этот процесс носил стихийный характер.

Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».