Телеком для бизнеса

Российский рынок технологий и решений, при реализации которых используются М2М-технологии (machine-to-machine – передача данных между устройствами), переживает значительное оживление. Потенциал М2М-рынка для телекоммуникационных операторов огромен, оператор уже не является только продавцом SIM-карт, но предлагает комплексные инновационные решения для бизнеса. В планах операторов «большой тройки» - дальнейшее развитие портфеля операторских решений и партнерских бизнес-моделей, создание инструментов для комфортного сотрудничества с партнерами и клиентами в сегменте М2М.

Области применения

Самыми распространенными среди корпоративных клиентов сферами применения решений на основе М2М-технологий являются транспорт и логистика, телеметрия и мониторинг, безопасность, банки и платежные системы.

«В структуре М2М-проектов нашей компании большую часть – 40% – занимают проекты по автоматизации передачи данных от банкоматов и платежных систем различных регионов Дальнего Востока, - отмечает коммерческий директор по работе с бизнес-рынком филиала МТС на Дальнем Востоке Александр ЯКОВЛЕВ. – Доля в 30% принадлежит SIM-картам МТС, установленным на транспорте ведущих предприятий Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия). Около 20% приходится на долю передачи показаний различных счетчиков, в том числе коммунальных служб. Оставшиеся 10% занимают системы охраны и прочие автоматизированные сервисы. Сегодня на Дальнем Востоке ежемесячно передаваемый трафик мобильного Интернета в сегменте М2М по сравнению с мартом 2010 года увеличился в четыре раза».

В настоящее время 42% M2M проектов «Билайн» Бизнес на Дальнем Востоке и Восточной Сибири составляет дистанционная передача показаний приборов учета коммунальных и других услуг. Еще 34% приходится на долю M2M-решений по автоматизации передачи данных от банкоматов и платежных терминалов, оставшиеся 24% занимают использование M2M в других сферах.

Сервисы для бизнеса

«Наибольшим спросом у наших корпоративных клиентов из всего разнообразия телематических услуг пользуется «Офис в кармане». Эта услуга с помощью мобильного телефона и переносного компьютера позволяет удаленно пользоваться корпоративными файлами и базами данных, работать с корпоративной почтой, выходить в сеть Интернет.

Среди прочих сфер наша услуга «Офис в кармане» используется в образовательных и в силовых структурах. В сфере образования услуга используется в рамках правительственной программы по обеспечению общеобразовательных учреждений Интернетом. Выбрана именно эта услуга, поскольку она предполагает контент-фильтрацию, а также модемы. Это позволяет региональному центру и функциональным подразделениям оперативно обмениваться информацией, в том числе обучающимися программами для школьников. Силовые структуры используют «Офис в кармане» для оперативного обмена информацией по защищенному каналу», - поделился коммерческий директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Николай БЕЛОГУБЕЦ.

Аналогичный по функционалу сервис есть и у МТС. Услуга «Защищенная передача данных (APN)» обеспечивает защищенный удаленный доступ к ресурсам компании с помощью мобильного интернета.

В прошлом году МТС представили корпоративным клиентам Дальнего Востока целый ряд дополнительных сервисов, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы и сократить затраты предприятий. Например, благодаря услуге «Мобильные сотрудники», технологиям LBS, GPS и ГЛОНАСС можно в реальном времени отслеживать движение автотранспорта компании, а также усилить контроль над соблюдениями установленных маршрутов, повысить точность исполнения временного графика движения транспорта, оптимизировать затраты на горюче-смазочные материалы. Активно развивается мониторинг транспорта в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области. В Якутске проект по мониторингу городского пассажирского транспорта с помощью оборудования МТС и специального тарифа «Телематика» позволил существенно оптимизировать соблюдение расписания, благодаря чему регулярность движения городских автобусов возросла до 99,5%.

Услуги М2М своим корпоративным клиентам предлагает и "Билайн":

«С недавнего времени в Дальневосточном регионе запущена услуга «Центр управления М2М» от «Билайн» Бизнес», - рассказал директор по корпоративному бизнесу Дальневосточного региона ОАО «ВымпелКом» Александр ПОЛОНСКИЙ. - С ее помощью пользователь через web-интерфейс самостоятельно получает самую подробную и актуальную информацию по используемым SIM-картам, их статусу, подключенным услугам, настройкам и сессиям передачи данных. Это дает возможность защитить компанию от нецелевого использования SIM-карт, контролировать трафик, оптимизировать расходы и работу своих устройств, а также реализовывать собственные бизнес-модели».

Будущее - за комплексностью

Ключевая цель у всех операторов «большой тройки» относительно развития услуг, предоставляемых посредством М2М-технологий, - предоставить возможность партнерам зарабатывать за счет предоставления им комплексных конечных М2М решений в любых сферах: банки и платежные терминалы, транспорт и логистика, безопасность, промышленные предприятия, потребительская электроника и т.д. По оценкам аналитиков, в течение следующего десятилетия потребительский спрос на новые услуги и необходимость компаний сокращать расходы будут способствовать росту на рынке M2M-решений.

«Комплексность заключается в том, что оператор будет выступать для клиентов не только в качестве оператора связи, но и в роли системного интегратора, - отмечает Александр Полонский. - Теперь корпоративные клиенты смогут получить как услуги по передаче данных, так и все необходимые системы по мониторингу объектов и любое оборудование согласно требованиям своего бизнеса. Для этого руководство нашей компании планирует заключить партнерские соглашения с ведущими компаниями-поставщиками М2М-решений. Первым партнером «ВымпелКома» в разработке комплексных М2М решений стала ГК «Эшелон Геолайф». Компания разрабатывает для «Билайн» Бизнес» геоинформационные сервисы различного назначения и функционала».

«Мы стремимся предложить своим клиентам самые инновационные телеком-решения, позволяющие дальневосточным предприятиям активно развиваться, увеличивать выручку за счет снижения затрат и оптимизации бизнес-процессов. При этом новые сервисы по передаче данных и мониторингу не только более эффективны, но и весьма экономичны по сравнению с традиционными средствами сбора информации с удаленных объектов. За прошедший год в регионах Дальнего Востока количество SIM-карт, задействованных в телематических и навигационных сервисах МТС, возросло в 10 раз. Такая динамика свидетельствует о качественном росте и развитии бизнеса Дальнего Востока в целом, и со своей стороны мы продолжим развивать спектр инновационных решений, чтобы способствовать процветанию дальневосточных компаний», - подчеркнул Александр Яковлев.