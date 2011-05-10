Курс на бюджетирование

С 7 по 10 июня во Владивостоке и с 13 по 16 июня года в Хабаровске международная консалтинговая группа компаний «ИНТАЛЕВ», специалист по разработке и внедрению современных информационных систем управления предприятием, повышению эффективности ведения бизнеса, проводит во Владивостоке и Хабаровске бизнес-курс «Бюджетное управление: Постановка и автоматизация» - уникальная программа подготовки «Академии менеджмента ИНТАЛЕВ».

На протяжении 4-х дней участники смогут обучиться организации и проведению бюджетирования на своем предприятии, ознакомиться с примерами реальных проектов, задать вопросы преподавателю, который имеет большой практический опыт в области бюджетного управления.

Основная цель курса «Бюджетное управление: Постановка и автоматизация» - рассказать и показать, как разработать и внедрить эффективную систему финансового управления. Специалисты «ИНТАЛЕВ» помогут слушателям освоить действенную методику бюджетирования и овладеть качественно новыми навыками в области учета бюджетной деятельности предприятия.

Курс рассчитан на владельцев компаний, топ-менеджмент, финансовых менеджеров. По окончании курса слушатель получает сертификат «Академии менеджмента «ИНТАЛЕВ».