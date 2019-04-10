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Авиакомпания "Аврора" – уверенный курс в будущее!

10 Апреля 2019, 15:40 | Дальний Восток

За немногим более чем пятилетний период работы «Аврора» перевезла более 7 млн пассажиров и выполнила более 100 тыс. рейсов

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке, с базами в аэропортах Южно-Сахалинска, Владивостока и Хабаровска, созданными по поручению правительства РФ в 2013 году.

«Аврора» обладает подтвержденным сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IOSA. На регулярной основе выполняет полеты в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре. «Аврора» выполняет регулярные социально значимые рейсы в Сахалинской области и Приморском крае.

Сегодня парк компании насчитывает 24 самолета: десять Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 для эксплуатации на местных воздушных линиях из Владивостока на север Приморья, в труднодоступные населенные пункты.

Четыре года «Аврора» успешно эксплуатирует воздушные суда Viking DHC-6 Twin Otter 400 в Приморском крае. Реализуя программу развития региональных авиаперевозок в ДФО, в сотрудничестве с администрацией Приморского края «Аврора» сегодня выполняет десять регулярных внутрикраевых рейсов в Приморье на трех DHC-6 из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение; из Тернея в Амгу, Светлую, Единку; из Дальнереченска в Восток.  Благодаря механизму субсидирования авиаперевозок из бюджета Приморья цена билетов на рейсы внутри региона остаётся доступной для населения.

«Наша задача – соединить центры Дальнего Востока надежным авиасообщением с отдаленными и труднодоступными населенными пунктами. И делаем все от нас зависящее, чтобы планы по развитию авиасообщения в интересах населения успешно реализовывались», - отмечает генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин СУХОРЕБРИК.

Авиакомпания дважды становилась победителем самой престижной отечественной авиационной премии «Крылья России» в номинации «Авиаперевозки на региональных маршрутах» и дважды -  лауреатом «Бизнес-Премии Приморского края» в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края».

В прошедшем году «Аврора» завоевала «золото» в номинации «Организация витрины» в Международном Форуме SkyService (развитие сервисных услуг на бортах воздушных судов). В 2019 году «Аврора» получила главный приз Skyway Service Award в номинации «Лучшая региональная авиакомпания».

Авиакомпания «Аврора», опираясь на опыт работы и высокопрофессиональный коллектив, состоящий из более чем 2 тыс. человек, не останавливается на достигнутом и сегодня уверенно смотрит в будущее. Компания активно развивается, реализуя планы по дальнейшему расширению маршрутной сети, увеличению парка воздушных судов, повышению качества сервиса в интересах пассажиров и всей отрасли гражданской авиации России.

Фото Андрея ЕФИМКИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Аврора  бизнес-премия 



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