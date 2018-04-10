Угнаться за цифрой

Среди регионов России Приморью вполне по силам стать одним из лидеров внедрения цифровой экономики

Если еще в 1994 году, когда для России впервые был зарегистрирован домен «.ру», присутствие компании в интернете не считалось весомым конкурентным преимуществом, то сегодня без этого инструмента обратной связи с целевой аудиторией не работает ни одна амбициозная компания. В наши дни в интернете не только продвигаются товары, но и подбирается персонал, развиваются личные бренды, отслеживаются конкуренты, а если предприятие по какой-то причине не обозначено по адресу на электронной карте (Яндекс-, Гугл-карты, «2gis» и другие), то можно считать, что его в каком-то плане не существует.

В субботу, 7 апреля, Рунету исполнилось всего 24 года. За это сравнительно небольшое время Интернет кардинально изменил рекламный рынок России и всего мира, поставил под сомнение необходимость присутствия торговых предприятий в «оффлайне», а сегодня, на фоне роста общественного интереса к блокчейну и криптовалютам, глобальные перемены прочат всей системе мировой экономики. 7 апреля давно уже отмечается в России не только как День рождения российского интернета, но и как день технологического развития России.

Догнать за один скачок

Хотя российские эксперты в большинстве своем согласны с тем, что Россия несколько отстает в плане технологического развития от европейских стран (она находится только на 39 месте в соответствующем международном рейтинге), все же они уверены, что наверстать отставание реально за считанные годы, особенно при условии заинтересованности государства в процессе. Как показывают тенденции, этот интерес очевиден и проявляется уже сегодня: так, государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была сформирована правительством под руководством вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА еще в середине 2017 года.

Изначально она включала в себя пять направлений - «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры и образование», «Нормативное регулирование» и «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов». Позже, в середине февраля 2018 года, в программу включили еще два направления - «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и логистика». Сейчас на рассмотрении дополнительные векторы - «Умный город», «Цифровое сельское хозяйство» и «Цифровое строительство».

Как очевидно из списка направлений, без участия бизнеса и регионов цифровая трансформация экономики России обойтись не сможет. Более того, Приморский край вошел в число приоритетных для развития цифровой экономики регионов страны. Это связано с тем, что цифровизация на территории Приморского края - необходимое условие для комплексного развития всего Дальневосточного региона. Напомним, что тема развития цифровой экономики в ДФО стала одной из повесток 3-го Восточного экономического форума, который прошел в 2017 году. Кроме того, спрос на услуги в сфере ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) в Приморье постоянно растет.

О том, что бизнесу и властям края предстоит мобилизовать усилия и работать в режиме «нон-стоп», свидетельствуют задачи и сроки их исполнения, поставленные в рамках реализации программы цифровой экономики. Так, составители уже в 2025 году намерены внедрить беспилотный общественный транспорт в городах страны. В Приморье также определились с векторами, которые предстоит развивать в индивидуальном порядке.

- В приоритете - технологии в морской отрасли, которую просто необходимо развивать с помощью инноваций, отметил врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО в ходе ИТ-форума «Русский MeetUp», проходившего во Владивостоке. - В их числе - беспилотные системы, новые источники энергии, дистанционная автоматизация, совершенствование подводной робототехники.

По мнению Тарасенко, особое внимание необходимо уделить развитию цифровой навигации, технологий освоения ресурсов океана и инновационному судостроению. При этом глава края уверен в том, что в Приморье есть все необходимое для достижения целей, в том числе научные разработки и кадровый потенциал.

Переворот в сознании

По мнению экспертов, сегодня еще не все предприниматели края готовы к цифровизации. Это, скорее, проблема на уровне сознания, которому необходимо устроить переворот: достаточно вспомнить, сколько недоумения и страха вызвала у большинства предпринимателей Приморья необходимость перехода на онлайн-кассы. В какой-то мере представители власти и научного сообщества готовы к переменам даже больше, чем бизнес, особенно в муниципалитетах края.

По словам экспертов, цифровая экономика Приморья сейчас - это, прежде всего, онлайн-покупки, туризм и сфера государственных услуг. Пусть к последней еще много претензий, все же уже сегодня в Приморье в электронной форме можно делать паспорта, оплачивать штрафы, записываться на приемы в муниципальные больницы, вести мобильные дневники для школьников и даже отслеживать движение автобусов по маршрутам общественного транспорта. К Интернету постепенно подключаются все социальные учреждения и школы.

- Так что цифровая экономика уже здесь, - отметил директор по инновациям московского АО «Океанит» Андрей ПЕТРОВ. - Потребители реже покупают бумажные билеты, реже используют бумажные деньги и даже банковские карты, расплачиваясь за услуги, в том числе за коммунальные и государственные, через приложения в телефонах. Они реже стоят в очередях в государственные учреждения, потому что получают электронные талоны к врачам. Таким образом, задачи в рамках программы развития цифровой экономики не должны казаться нам заоблачными.

Точки роста

Кадровый дефицит - это одна из главных проблем, которая может встать перед развитием цифровой отрасли в Приморье, считают эксперты. В крае сложилось устойчивое мнение, что специалисты ИТ на Дальнем Востоке не зарабатывают хороших денег и имеют меньше возможностей для развития и самореализации. По словам Дмитрия УЗЮМА, именно поэтому молодые специалисты мечтают покинуть родной край и уехать за границу, например, в Швейцарию.

Тем временем в Приморье предпринимаются вполне конкретные и многообещающие шаги для развития и внедрения цифровых технологий. Так, на базе Дальневосточного федерального университета уже работает первый на Дальнем востоке Центр цифровой экономики. Его основные задачи - подготовка кадров при тесном сотрудничестве с бизнесом для разработок в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, использования больших данных, создания цифровых двойников при инженерных разработках, нейротехнологий в управлении инженерной средой и так далее.

В данный момент Приморье также готовится к запуску дальневосточного Фонда развития и внедрения высоких технологий, который, по поручению президента России, договорились создать еще в ходе 3-го ВЭФ в 2017 году с участием ФРДВ, Роснано и РВК. В частности, сейчас ведется отбор потенциальных проектов, которые смогут претендовать на финансирование Фонда. Как сообщили в пресс-службе Приморья, капитал организации на первом этапе составляет 5 млрд рублей с перспективой расширения за счет привлечения капитала банков, иностранных партнеров и стратегических инвесторов.

Инвестиции Фонда будут направляться в акционерный капитал, он также будет предоставлять заемное финансирование компаниям ДФО, развивающим технологии, продукты и услуги. Проекты, связанные с внедрением технологий из-за рубежа (в том числе, в рамках импортозамещения), а также с расширением и модернизацией производства технологичной продукции, тоже подойдут под финансирование Фонда.

Напомним также, что Владивосток может обрести статус российской «криптодолины». С таким предложением выступил в феврале 2018 года генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ.

- Возможно, с участием Фонда во Владивостоке будет создан финансовый центр - эта перспектива сейчас обсуждается. В то же время, сейчас в России разрабатывается закон об обороте криптоактивов, - рассказал Чекунков. - Если совместить движение в этих направлениях, то удастся создать во Владивостоке условия для формирования тестового полигона. А именно - русской версии криптодолины.

В цифровом развитии Приморья уже сейчас участвуют и иностранные инвесторы. Так, гонконгская компания Genesis Engineering планирует создать на о. Русском огромную ферму для майнинга криптовалют. Кроме того, гонконгская компания уже приняла участие в формировании Центра цифровой экономики, о котором говорилось выше. Она также готова продолжать инвестирование в образовательные программы университета.

МНЕНИЕ

«В Приморье сформирована сильная команда энтузиастов»

По словам предпринимателей края, Владивосток способен встать в один ряд с российскими городами-лидерами цифровой экономики. Уже сегодня в рейтинге инновационных регионов России край занимает 44 место, опережая при этом остальные регионы Дальнего Востока.

- В Приморье еще до того, как тема цифровизации была политизирована и легла в основу нового закона, уже была сформирована сильная команда энтузиастов, которые до сих пор активно работают над технологиями и внедряют их в повседневную жизнь приморцев, - отметил руководитель направления «Кибер Восток» федеральной образовательной программы «Кибер Россия» Дмитрий УЗЮМ. - Несправедливо считать, будто цифровые технологии процветают «где-то там», в Швейцарии, но совершенно отсутствуют у нас здесь. Приморье способно развиваться довольно быстро и при минимуме затрат.

На фото: Кадровый дефицит - это одна из главных проблем, которая может встать перед развитием цифровой отрасли в Приморье, считают эксперты. В крае сложилось устойчивое мнение, что специалисты ИТ на Дальнем Востоке не зарабатывают хороших денег и имеют меньше возможностей для развития и самореализации…

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.