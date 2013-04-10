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На Пхукете задержали россиянку из-за отсутствия при ней паспорта и разрешения на работу

10 Апреля 2013, 20:59 | Дальний Восток

Власти острова Пхукет еще два месяца назад заявляли, что в апреле начнется "зачистка" острова от нелегально работающих иностранцев, прежде всего россиян, корейцев и вьетнамцев. Многие предприятия сферы обслуживания на Пхукете пытаются экономить на немалых расходах на легальное юридическое оформление своих работников.

Гражданке РФ Наталье Никифоровой, работающей в одной из туркомпаний на острове Пхукет, пришлось провести ночь в тюремной камере из-за отсутствия при ней паспорта и разрешения на работу. Россиянку освободили после того, как в полицию доставили ее документы, сообщает во вторник англоязычная Phuket Gazette.

Никифорову задержали в понедельник по подозрению в незаконной трудовой деятельности и нелегальном въезде в Таиланд. Выдавший себя за клиента сотрудник иммиграционной полиции внимательно выслушал презентацию россиянки о программах и ценах на экскурсии, после чего представился и предложил ей предъявить паспорт и разрешение на работу, которых у Никифоровой при себе не оказалось.

Во вторник представитель дирекции компании доставил в полицию подлинные паспорт и разрешение на работу россиянки. После этого Никифорову освободили с предупреждением о возможных "проблемах с прокуратурой", отмечает газета.

"В течение долгого времени власти острова смотрели на многие нарушения сквозь пальцы — русский бизнес приносит на Пхукет огромные деньги. Однако со временем стало ясно, что выгоду получают только относительно крупный местный бизнес и отели, а таксисты, небольшие турагентства теряют привычные большие заработки. Кампания по борьбе с нелегальными работниками-иностранцами идет именно в их интересах", — рассказал РИА Новости один из старших офицеров полиции Пхукета. Экскурсии и другие виды обслуживания у русских компаний лучше и дешевле, чем у "полностью местных", и к ним оттекает большая часть клиентов — не только русскоговорящих, но и англоговорящих, а иногда даже и тайцев из других провинций, сказал собеседник РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: русские за границей  Пхукет  Таиланд 



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