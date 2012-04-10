Удобнее всего «заносить» взятки в ФАС через руководство управлений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнародовала итоги исследования об уровне коррупционных рисков в собственном ведомстве.

Опрос двух сотен представителей компаний и организаций, обращавшихся в ФАС, показал: 7,9% опрошенных известны случаи неформального решения вопросов сотрудниками службы. Положительная динамика налицо, отмечают в ФАС: в 2007 году такие случаи были известны 16,6% опрошенных. Удобнее всего «заносить» взятки через руководство управлений антимонопольного ведомства, считают опрошенные. В 31,4% случаев, по мнению «знающих», инициаторами неформального подхода стали предприниматели, и лишь в 6,5% - сотрудники ведомства. Впрочем, 46% затруднились ответить на этот вопрос.

«Золотой Рог».