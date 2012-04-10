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Судьба заемного труда пока не решена
В Государственной Думе не утихают споры относительно судьбы заемного труда в России. Сторонники лизинга персонала из числа крупных работодателей и ассоциаций рекрутеров говорят о его несомненной выгоде, профсоюзы и госчиновники утверждают, что это зло. По мнению Дмитрия КОФАНОВА, рациональное зерно есть и в словах первых, и в утверждениях вторых.
«Все что касается заемного труда, то все эти отношения регламентирует Конвенция МОТ, однако российские профсоюзные организации наотрез отказываются ее подписывать, - говорит Дмитрий Кофанов. – У них на это есть свои основания. Дело в том, что заемный труд действительно позволяет сокращать административные расходы добросовестным работодателям. Недобросовестные же организации используют его в своих схемах. Например, сегодня в России существует страховой тариф от 2 до 8,5% от фонда оплаты труда на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. Какой-нибудь металлургический завод, с максимальным тарифом 8,5%, создает маленькую компанию и всех металлургов выводит в эту компанию, приглашая их на завод на условиях лизинга. Основной деятельностью новой компании являются услуги со страховым тарифом 0,2%. Таким образом, завод экономит на страховых взносах огромные суммы. Именно поэтому противников у заемного труда много».
В то же время, лизинг и аутстаффинг имеют целый ряд положительных моментов.
«Заемный труд – одна из цивилизованных форм занятости работников, используемых во многих развитых странах, - говорит Ольга ПАРФЕНОВА, руководитель макрорегиона «Сибирь и Дальний Восток» лизинговой компании АНКОР. - Инструменты заемного труда эффективны, когда необходимо привлечение персонала на срочные проекты, требующие дополнительных ресурсов, а также в период сезонной активности бизнеса. Бизнес нуждается в привлечении временного персонала, и сами сотрудники готовы идти на такую форму трудоустройства; при этом важно, чтобы при временной занятости сотрудник получал официальную заработную плату, отчисления в пенсионный фонд и социальный пакет, который положен по Трудовому Кодексу».
Евгения ШУКУРОВА, руководитель Дальневосточного отделения международной рекрутинговой компании Kelly Services, говорит, что наиболее востребованными специалистами, которых компании готовы привлекать по схеме лизинга являются работники склада, грузчики, операторы линии, упаковщики, комплектовщики, промоутеры, переводчики, стендисты, персонал в зону регистрации и на информационные стойки на различные конференции и выставки.
«Услугами заемных работников пользуются производственные компании, где существует цикличность спроса на продукцию, требующая гибкости и управляемости бизнеса. Простой пример: компании по производству мороженого нужно увеличить объемы производства летом. Чтобы не расширять штат работников (зимой их столько не нужно), компания обращается в агентство, которое подбирает необходимое количество дополнительных сотрудников», - говорит она.
К плюсам заемного труда эксперты относят в первую очередь сокращение издержек на непрофильные функции – сокращение временных и трудозатрат внутренних специалистов на администрирование и ведение КДП. Как говорит Ольга Парфенова, очевидная выгода заключается в том, что компании могут сосредоточиться только на своем бизнесе и специалисты по работе с персоналом компаний тратят свое рабочее время на выполнение профильных функций, повышающих эффективность бизнеса – оценку и обучение сотрудников, разработку мотивационных схем и политики компенсации и льгот для персонала и т.д. Минусом при такой форме привлечения персонала на временны проекты считается не очень высокая мотивация персонала на выполнение работы.
Перспективы развития этого вида услуг зависят, в первую очередь, от государственной политики в этой сфере. По словам Евгении Шукуровой, изначально предложение было слишком радикальным – запретить заемный труд как форму трудовых отношений. «На наш взгляд, правильнее было бы ввести правовое регулирование предоставления такого рода услуг, например, с помощью аккредитации агентств-провайдеров. Это помогло бы очистить рынок от серых схем и защитило бы интересы и работников, и работодателей, и рекрутеров».
Дмитрий Кофанов также склоняется к мнению, что вряд ли заемный труд полностью будет запрещен в России. «Скорее всего, заемный труд разрешат частично: аутстаффинг можно будет использовать для привлечения вспомогательного персонала, - считает эксперт. – Основной персонал, скорее всего, брать в лизинг в России запретят».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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