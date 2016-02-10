Китайская компания озвучила планы построить в Приморье три завода

Вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ провел двустороннюю встречу с председателем совета директоров китайской компании Dezhong (Beijing) Energy Saving Technology Co. Ltd Сюэ МИНОМ. В беседе также приняли участие вице-губернаторы края Александр ЛОСЬ и Евгений ВИШНЯКОВ.

Приветствуя гостей, Сергей Нехаев отметил, что Приморский край за последнее время очень изменился не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и благодаря созданию максимально комфортных условий для инвесторов, в том числе и иностранных.

По мнению представителя китайской делегации Шэн Чжэньмина, Приморский край - важная территория на пути сопряжения Китая и России, и компания планирует наладить здесь сотрудничество по нескольким направлениям. В качестве резидента Свободного порта Владивосток компания предполагает строительство трех крупных заводов: по производству инновационного изоляционного материала, питьевой воды и лекарственных препаратов.

«Благоприятный климат и огромные запасы природных ресурсов Приморья позволяют нам рассчитывать на успешную реализацию этих проектов. Мы готовы привезти сюда делегацию инвесторов для детальной проработки наших проектов», – подчеркнул он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.