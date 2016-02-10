Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Китайская компания озвучила планы построить в Приморье три завода
Вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ провел двустороннюю встречу с председателем совета директоров китайской компании Dezhong (Beijing) Energy Saving Technology Co. Ltd Сюэ МИНОМ. В беседе также приняли участие вице-губернаторы края Александр ЛОСЬ и Евгений ВИШНЯКОВ.
Приветствуя гостей, Сергей Нехаев отметил, что Приморский край за последнее время очень изменился не только с точки зрения развития инфраструктуры, но и благодаря созданию максимально комфортных условий для инвесторов, в том числе и иностранных.
По мнению представителя китайской делегации Шэн Чжэньмина, Приморский край - важная территория на пути сопряжения Китая и России, и компания планирует наладить здесь сотрудничество по нескольким направлениям. В качестве резидента Свободного порта Владивосток компания предполагает строительство трех крупных заводов: по производству инновационного изоляционного материала, питьевой воды и лекарственных препаратов.
«Благоприятный климат и огромные запасы природных ресурсов Приморья позволяют нам рассчитывать на успешную реализацию этих проектов. Мы готовы привезти сюда делегацию инвесторов для детальной проработки наших проектов», – подчеркнул он.
Новости тематики
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- Дальневосточный газ прорвал санкции
- Камчатка: быть началом России
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
Новости раздела
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- На Амурский ГПЗ доставлено первое теплообменное оборудование
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Дальневосточный газ прорвал санкции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде