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На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю сообщает, что с января 2015 года началась декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году, и напоминает гражданам Камчатского края о необходимости продекларировать свои доходы, полученные в течение 2014 года.
Гражданами, которые обязаны продекларировать свои доходы, налоговая декларация должна быть представлена не позднее 30 апреля 2015 года. Декларацию можно представить в налоговую инспекцию лично, через своего законного представителя, а также по телекоммуникационным каналам связи или направить по почте.
Одновременно сообщаем, что приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год можно скачать на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Документы», расположенном на главной странице сайта.
Налоговые декларации по форме 3-НДФЛ на получение имущественных/социальных налоговых вычетов можно предоставить в течение всего 2015 года.
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