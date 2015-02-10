На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году

Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю сообщает, что с января 2015 года началась декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году, и напоминает гражданам Камчатского края о необходимости продекларировать свои доходы, полученные в течение 2014 года.

Гражданами, которые обязаны продекларировать свои доходы, налоговая декларация должна быть представлена не позднее 30 апреля 2015 года. Декларацию можно представить в налоговую инспекцию лично, через своего законного представителя, а также по телекоммуникационным каналам связи или направить по почте.

Одновременно сообщаем, что приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ утверждена новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год можно скачать на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Документы», расположенном на главной странице сайта.

Налоговые декларации по форме 3-НДФЛ на получение имущественных/социальных налоговых вычетов можно предоставить в течение всего 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.