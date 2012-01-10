«Дочка» ОСК банкротит Амурский судостроительный завод

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) решило судьбу своей дальневосточной «дочки» - в конце прошлого года Арбитражный суд Хабаровского края ввел в ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) процедуру наблюдения сроком на 6 месяцев, назначив временным управляющим Владимир ПУЛЯВСКОГО.

Заявление о признании АСЗ банкротом подало ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», единственным акционером которого выступает ОСК. Сумма требований «Малахита» к должнику составляет 16,6 млн рублей. Рассмотрение дела об окончании процедуры наблюдения назначено на 21 июня 2012 года.

В ОСК не комментируют ситуацию. Источник «ЗР» в АСЗ говорит, что завод пройдет через процедуру банкротства, после чего будет создано новое юрлицо. Напомним, что к прежнему руководству АСЗ (генеральный директор верфи Николай ПОВЗЫК был снят с должности в сентябре 2010 года) у госкорпорации «был ряд вопросов».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».