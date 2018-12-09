Акция "Дальний Восток без ВИЧ" прошла в Уссурийске

Жителям Уссурийска рассказали о том, как обезопасить себя и родных от инфицирования, а также проконсультировали, как вести себя, если диагноз подтвердился. В ходе мероприятия перед жителями города выступили творческие коллективы, прошли тематические викторины и лекции.

Внимание горожан акцентировали не только на том, что необходимо проверяться на ВИЧ-инфекции и использовать защиту, но и на том, как построить гармоничные отношения в паре, где есть инфицированный. Этому вопросу были посвящены буклеты, лекции, тематические дискуссии. По словам жителей Уссурийска, подход к проблеме очень правильный, так как именно неумение грамотно выстраивать отношения друг с другом, с собой приводят к таким последствиям, как ВИЧ.

- Хорошая акция, правильная. Необходимо заботиться о своем здоровье, о здоровье своих близких. Помимо этого, необходимо знать, к чему может привести безалаберное отношение к себе, - поделилась своим мнением жительница Уссурийска Антонина. – Я считаю, что организаторы молодцы. В наши дни вопрос, действительно, серьезный. Ведь иной раз, необходимая информация может стать спасением. Многие просто не обладают необходимыми знаниями в данной сфере, тем более, будем говорить честно, вопрос достаточно сокровенный, интимный. Не всегда знаешь куда обратиться за помощью, иной раз и спросить у друзей постесняешься. Спасибо за это мероприятие, за множество разных буклетов с информацией. Думаю, необходимо в обязательном порядке проводить такие мероприятия в учебных заведениях.

- Мы ежегодно проводим подобные акции, - рассказала руководитель СПИД-центра Лидия Скляр. – Необходимо рассказывать людям о профилактике заболевания, а также о том, что делать, если человек столкнулся со СПИДом лично. Сам по себе ВИЧ – вирус слабый и быстро погибает без человека. Жить и размножаться он может только внутри организма человека. Версии с укусами насекомых исследования не подтвердили. Но вера в заразных комаров – не самое страшное. Гораздо больше неприятностей приносят мифы, причисляющие инфицированных к отдельной касте «прокаженных». Поймите, ВИЧ не передается через тактильные контакты, поцелуи, воздушно-капельным путем, через бытовые приборы или постель. Гораздо больше неприятностей приносят мифы, причисляющие инфицированных к отдельной касте «прокаженных». Поэтому, очень малая часть людей обращается за помощью. Кто-то стесняется, кто-то не может смирится со своим новым статусом, другие же просто не знают о том, куда обращаться, а также о том, что им сейчас нужно делать, однако, есть и те, кто даже не догадывается о своем статусе ВИЧ-инфицированного. Таких, к сожалению, много. Наша цель помочь всем категориям перечисленных граждан. Мы всегда расскажем о том, что необходимо сделать, если есть подозрения на ВИЧ, а также о том, как рассказать об этом близким. Очень сложно оставаться с проблемой один на один. Именно поэтому мы и проводим такие акции. Люди должны знать, что есть места, в которых им могут помочь, люди должны знать, что в случае заражения необходимо сделать, ведь если правильно подойти к данной ситуации, то можно прожить долгую и комфортную жизнь. Наша цель, чтобы горожане бережнее относились к своему здоровью и, конечно, всегда болезнь проще предупредить, нежели потом лечить.

Также, руководитель СПИД-центра отметила, что среди впервые инфицированных в Приморье преобладают мужчины. Таких в 2018 оказалось более 66% из общего количества. Всего, в Приморье на 1 сентября 2018 года зарегистрировано 10147 ВИЧ-инфицированных.

Специалисты отмечают, что Уссурийск за последние годы выбился в ТОП «лидеров» по показателям ВИЧ-инфицированных. В этом году город занял третье место по пораженности ВИЧ-инфекцией. В теории, современные методы диагностики позволяют обследовать весь город Уссурийск за день. Но даже в таких масштабах тестирование не даст точную цифру инфицированных. Вирус может «прятаться» от теста до 3 месяцев с момента заражения. Все это время инфицированный может заражать других, сам того не зная. Поэтому, в этом городе подобным акциям уделяют особое внимание и стараются масштабировать информационные кампании на эту тему.

Специалисты считают, что привычку быть здоровым нужно прививать. И подобные акции помогут сделать знание своего ВИЧ-статуса привычным явлением. При постоянном приеме препаратов без перерывов вирус вообще не определяется даже тестами. Он где-то есть в организме, но в полной блокировке. Это означает, что можно родить ребенка, не заразить партнера и т.д.

Сдать анализ на ВИЧ можно добровольно в любое время в районной поликлинике или краевом СПИД-центре. Предложить пройти тест могут и в ходе плановых диспансеризаций. В приказе Минздрава так и прописано «предлагать гражданам в возрасте 18-48 лет при прохождении диспансеризации сдавать тест на ВИЧ». Есть такое правило и для территорий с очень высокой пораженностью, то есть местности, где заражено более 1% людей. Помните, эти правила носят рекомендательный характер, и заставить вас не могут. Но если у вас есть подозрения, поберегите себя и близких. И в первую очередь, это касается девушек. Ведь один из путей передачи ВЧИ – от матери к малышу.