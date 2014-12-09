Приморский бизнес-омбудсмен услышала слова благодарности от Президента России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, выступая на встрече уполномоченных с Президентом РФ, которая состоялась 5 декабря в Кремле, подняла ряд важных для малого бизнеса вопросов.

В своем выступлении, Марина Шемилина от имени всех региональных уполномоченных поблагодарила Президента В.В Путина за инициативы, озвученные им в Послании и направленные на улучшение ведения бизнеса и сохранение стабильности налоговой системы.

Сегодня для бизнеса, как никогда важно понимание стабильности и особенно налогового законодательства. Зачастую единственным финансово- экономическим обоснованием для принятия налоговых новаций является необходимость увеличения доходной части бюджета. По мнению приморского омбудсмена, инициаторы проектов забывают об истинном назначении малого бизнеса. "Я еще раз хочу подчеркнуть, что малый и средний бизнес - это социальная составляющая, основной задачей которого является сохранение социальной стабильности в обществе путем самозанятости, обеспечения рабочих мест, предоставления населению повседневных товаров и услуг по доступным ценам. Малый бизнес - это подушка безопасности в нестабильное экономическое время. В связи с этим, на наш взгляд, подход к его регулированию должен быть не фискальным», - заявила Марина Шемилина.

Также, в своем выступлении, Уполномоченный отметила, что практика показала - государство взяло с малого бизнеса все что можно, и любое повышение фискальной нагрузки заставляет людей уходить с рынка или уходить в тень и привела яркий пример, когда в 2013 г. с повышением страховых взносов, страна лишилась более полумиллиона индивидуальных предпринимателей.

«Вернуть этих людей сейчас в бизнес достаточно сложно, но возможно. Для этого нужно максимально снять бюрократические ограничения, максимально упростить и ввести патент для самозанятых и сохранить вмененку для малых предприятий», - отметила бизнес-омбудсмен.

Президент РФ В. В. Путин согласился с приморским бизнес омбудсменом в том ,что получение патента должно быть максимально простым: пришёл, написал заявление, оплатил, получил патент – иди, спокойно работай. Только в такой форме патент будет привлекательным для самозанятых, и сможет вернуть в легальную сферу ушедших с рынка предпринимателей.

Вторая норма, которая сегодня беспокоит малый бизнес, это отмена единого налога на вменённый доход после 2018 года. Для сохранения стабильности малых предприятий Марина Шемилина предложила Президенту сохранить ЕНВД и после 2018 года. Президент согласился подумать.

В рамках своего выступления, приморский бизнес-омбудсмен отметила, что огромной проблемой для малого и среднего бизнеса всей страны является высокий размер административных штрафов, которые могут просто разорить малое предприятие. В качестве решения этой проблемы, наряду с надзорными каникулами, Уполномоченный предложила в два раза уменьшить размеры административных штрафов для малого бизнеса.

Кроме этого, Президенту была передана просьба региональных уполномоченных ДФО о поддержке их инициативы в части фиксации размера оплаты "северных проездных" и компенсации работодателям затрат на их выплату. Марина Шемилина пояснила Президенту , что предприниматели Крайнего Севера и приравненных к нему местностях обязаны за свой счет обеспечивать государственные гарантии по выплате наемным работников " северных льгот" , в том числе с 2015 года на их плечи ложится еще и оплата проезда к месту проведения отпуска работника и обратно. Эта квазианалоговая нагрузка делает бизнес этих территорий неконкурентоспособным.

«Я Вас прошу, Ваши сформулированные предложения передать через Бориса Юрьевича, и как отдельное поручение Правительству, это будет направлено для проработки. Спасибо большое, что обратили на это внимание»,- сказал В.В.Путин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.