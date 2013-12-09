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На Чукотке грантовую поддержку Фонда "Купол" получили пять проектов
09 Декабря 2013, 15:40 | Дальний Восток
Правление некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол» одобрило решение конкурсной комиссии о выделении грантов на реализацию пяти проектов, участвовавших в очередном конкурсе. Об этом сообщила исполнительный директор Фонда Людмила Данилова.
Всего на конкурс поступило 11 проектов, которые были заявлены в номинациях традиции коренных малочисленных народов Севера, включающие в себя методы традиционного природопользования; здравоохранение; образование и обучение, а также поддержка индивидуального предпринимательства.
По итогам конкурса грантовую поддержку на реализацию получил проект «Ыннын-рыба» территориальной соседской общины коренных и малочисленных народов «Айгыскытылян- Северный путь» из Анадырского района. Проект направлен на осуществление рыбной ловли в зимних условиях с последующей реализацией населению через торговые предприятия региона.
Также одобрение конкурсной комиссии получил совместный проект «Танвагыргын – лучшая жизнь» активистов групп здоровья из села Уэлен Чукотского района и села Рыткучи Чаунского района. Проект направлен на проведение семинаров по освобождению от алкогольной зависимости с привлечением психолога из московского центра здоровья.
Третий проект, получивший грантовую поддержку, касается развития ездового оленеводства на Чукотке. Инициаторами идеи выступают Союз оленеводов Чукотки, представители сельхозпредприятия «Возрождение» Иультинского района.
На создание зуботехнической лаборатории при стоматологической клинике «Вита-Дент» направлен проект, получивший положительную оценку конкурсной комиссии, ООО «Профессиональный медицинский сервис» из города Билибино.
Кроме того, поддержку получил проект сельхозпредприятия «Ваежский» из Анадырского района, нацеленный на техническое оснащение предприятия за счет приобретения навигационных систем.
Общая стоимость одобренных к реализации проектов составила более 5 миллионов рублей.
Фонд социального развития "Купол" учрежден в мае 2009 года. Его учредителем стала Чукотская горно-геологическая компания, разрабатывающая на Чукотке уникальное золотосеребряное месторождение «Купол». Особое внимание фонд уделяет реализации проектов, связанных с оказанием поддержки коренным малочисленным народам. На эти цели направляется не менее трети бюджета организации, сообщает сайт ЧАО.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: ресурсы здоровье рыбная отрасль бизнес гранты добыча месторождения алкоголь животноводство Чукотка проекты
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