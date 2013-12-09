Администрация Магаданской области и ОАО "Полиметалл" договорились осотрудничестве

Между администрацией Магаданской области и ОАО «Полиметалл» подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.



Соглашение подписали губернатор региона Владимир Печеный и директор Магаданского филиала ОАО «Полиметалл УК» Геннадий Кузменко.



Соглашение предусматривает сотрудничество в создании благоприятного инвестиционного климата, реализации программ по улучшению социально-демографической ситуации в регионе и подготовки кадров, развитии социальной и экономической инфраструктуры муниципальных образований Колымы, охране окружающей среды. Об этом сообщили РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ в пресс-службе администрации Магаданской области.



Кроме того, «Полиметалл» обязуется максимально использовать местные трудовые ресурсы при реализации проектов в регионе и оказывать администрации Магаданской области содействие в финансировании социально-значимых проектов и программ регионального значения. Администрация Магаданской области в свою очередь обязуется обеспечивать поддержку инвестиционных программ компании, имеющих социально-экономическое значение, содействовать созданию благоприятных условий для финансово-экономического и социального развития компании, проведению мероприятий по модернизации и реконструкции производства.



Директор магаданского филиала ОАО «Полиметалл УК»- Геннадий Кузменко, считает, что будущее любого региона, как и любой компании, зависит от людей.



«Сейчас на магаданских предприятиях компании работают более 3000 человек, 60 % местные кадры. Мы заинтересованы в том, чтобы Магаданская область развивалась, повышалась ее привлекательность, улучшалось качество жизнь колымчан», - сказал Геннадий Кузьменко.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, подчеркнул, что готовность инвесторов вкладывать средства в развитие социальной сферы региона является свидетельством серьезности их намерений.



«Работа крупных горных компаний на Колыме – подтверждение того, что экономика Магаданской области поступательно развивается. Но мы отдаем себе отчет в том, развитие экономики не является самоцелью. Она должна работать на человека. Конечной целью является достойный уровень жизни людей на Колыме. Подписание соглашений о социальном партнерстве с хозяйствующими субъектами – один из путей в достижении этой цели», - считает руководитель Магаданской области.



Владимир Печеный добавил, что на Колыме в 2014 году будет создан Фонд социального партнерства, в котором будут аккумулироваться средства, направляемые на социальное развитие Магаданской области частным бизнесом.



ОАО «Полиметалл УК» в Магаданской области разрабатывает месторождения драгоценных металлов Дукат, Лунное, Сопка Кварцевая, Гольцовое, Биркачан и другие. Производственные объекты компании расположены в Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском районах Колымы. Социальное партнерство ОАО «Полиметалл» с Магаданской областью осуществляется с 2006 г. Заключены Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями Омсукчанского, Северо-Эвенского и Среднеканского районов. За 7 лет в поддержку и развитие социальной сферы районов инвестировано свыше 280 млн. руб. В 2013 году сумма социальных инвестиций составила 43,5 млн рублей, из которых более 80% средств было направлено на поддержку спорта, образования и здравоохранения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.