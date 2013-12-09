www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Администрация Магаданской области и ОАО "Полиметалл" договорились осотрудничестве

09 Декабря 2013, 14:24 | Дальний Восток

Между администрацией Магаданской области и ОАО «Полиметалл» подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Соглашение подписали губернатор региона Владимир Печеный и директор Магаданского филиала ОАО «Полиметалл УК» Геннадий Кузменко.

Соглашение предусматривает сотрудничество в создании благоприятного инвестиционного климата, реализации программ по улучшению социально-демографической ситуации в регионе и подготовки кадров, развитии социальной и экономической инфраструктуры муниципальных образований Колымы, охране окружающей среды. Об этом сообщили РИА КОЛЫМА-ИНФОРМ в пресс-службе администрации Магаданской области.

Кроме того, «Полиметалл» обязуется максимально использовать местные трудовые ресурсы при реализации проектов в регионе и оказывать администрации Магаданской области содействие в финансировании социально-значимых проектов и программ регионального значения. Администрация Магаданской области в свою очередь обязуется обеспечивать поддержку инвестиционных программ компании, имеющих социально-экономическое значение, содействовать созданию благоприятных условий для финансово-экономического и социального развития компании, проведению мероприятий по модернизации и реконструкции производства.

Директор магаданского филиала ОАО «Полиметалл УК»- Геннадий Кузменко, считает, что будущее любого региона, как и любой компании, зависит от людей.

«Сейчас на магаданских предприятиях компании работают более 3000 человек, 60 % местные кадры. Мы заинтересованы в том, чтобы Магаданская область развивалась, повышалась ее привлекательность, улучшалось качество жизнь колымчан», - сказал Геннадий Кузьменко.
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный, подчеркнул, что готовность инвесторов вкладывать средства в развитие социальной сферы региона является свидетельством серьезности их намерений.

«Работа крупных горных компаний на Колыме – подтверждение того, что экономика Магаданской области поступательно развивается. Но мы отдаем себе отчет в том, развитие экономики не является самоцелью. Она должна работать на человека. Конечной целью является достойный уровень жизни людей на Колыме. Подписание соглашений о социальном партнерстве с хозяйствующими субъектами – один из путей в достижении этой цели», - считает руководитель Магаданской области.

Владимир Печеный добавил, что на Колыме в 2014 году будет создан Фонд социального партнерства, в котором будут аккумулироваться средства, направляемые на социальное развитие Магаданской области частным бизнесом.

ОАО «Полиметалл УК» в Магаданской области разрабатывает месторождения драгоценных металлов Дукат, Лунное, Сопка Кварцевая, Гольцовое, Биркачан и другие. Производственные объекты компании расположены в Омсукчанском, Среднеканском и Северо-Эвенском районах Колымы. Социальное партнерство ОАО «Полиметалл» с Магаданской областью осуществляется с 2006 г. Заключены Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями Омсукчанского, Северо-Эвенского и Среднеканского районов. За 7 лет в поддержку и развитие социальной сферы районов инвестировано свыше 280 млн. руб. В 2013 году сумма социальных инвестиций составила 43,5 млн рублей, из которых более 80% средств было направлено на поддержку спорта, образования и здравоохранения.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: драгметаллы  магадан  работа  ресурсы  Полиметалл  месторождения  Колыма  бизнес  экономика  добыча 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru