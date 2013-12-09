Якутская алмазная компания открывает в Якутске производственный комплекс

ООО «Якутская алмазная компания» (YDC) презентует 9 декабря производственный комплекс, сочетающий гранильное и ювелирное производство. Как сообщили ЯСИА в компании, открытие комплекса позволит позволит существенно ускорить процесс выпуска продукции.



В программе посещения - экскурсия по гранильному и ювелирному заводам с возможностью увидеть процесс огранки алмазов в бриллианты и все этапы создания ювелирных изделий YDC, пресс-конференция с участием комиссии из Министерства промышленности РС(Я), Министерства финансов РС(Я), ЯПТА АК АЛРОСА, МРИ ФНС РС(Я), ГИПН.



Также будет представлен шоу-рум YDC, где можно будет ознакомиться с новыми коллекциями, пишет ЯСИА.

ZRPRESS.RU, Владивосток.



