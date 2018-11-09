Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),

или, Как имитировать бурную деятельность с помощью комментариев журналистам

Группе компаний ННК, которая является одним из основных игроков на рынке нефтепродуктов Дальнего Востока, грозят штрафом в рамках антимонопольного дела о дискриминации на топливном рынке Камчатки, сообщил ТАСС представитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы (материал можно прочитать здесь).

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», представитель ННК, комментируя ранее действия местных антимонопольщиков, отметил, что там удивлены заявлением УФАС. Группа компаний ННК не нарушает антимонопольное законодательство и не поставляет независимым АЗС топливо на дискриминационных условиях по якобы завышенным ценам. Закупочные цены на топливо для АЗС сети ННК и других АСЗ, расположенных в Камчатском крае, одинаковые. «Мы не делаем никаких преференций для собственных заправочных станций. С владельцами АЗС заключаются формульные договоры, которые выступают гарантом установления справедливого, прозрачного ценообразования», - сообщил представитель компании. И напомнил: «Цены зависят от стоимости топлива на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже. То есть они формируются рынком, а не ВИНК(вертикально-интегрированные нефтяные компании. - Прим. ред.): мы не можем инициировать поднятие цен, в чем нас пытаются обвинить». В компании также напомнили, что Группа компаний ННК не является экспортёром: все сто процентов производимых Группой моторных топлив реализуется на внутреннем рынке, причем на территории Дальневосточного федерального округа! Также не стоит забывать, что ННК - крупный инвестор в регионе, который вкладывает достаточно большой объем средств в развитие своих производственных мощностей на Дальнем Востоке (подробности можно прочитать здесь).

Узнав в прямом смысле слова «из газет» о новых намерениях Камчатского УФАС России, в Группе компаний ННК удивились еще больше и сочли нужным оперативно отреагировать на необоснованные обвинения:

«Вызывает удивление и искреннее непонимание позиция УФАС по Камчатскому краю, которая анонсирует будущее решение в отношении АО «ННК-Камчатнефтепродукт» до завершения расследования.

Необходимо отметить, что ни одно наше дочернее общество уже более полугода не поднимает розничные цены на моторные топлива во всех регионах присутствия. Для нашей компании основополагающим является бесперебойное обеспечение нефтепродуктами конечных потребителей Дальнего Востока, включая социально-значимые службы, федеральные и муниципальные предприятия, простых жителей.

К сожалению, в последнее время, используя методы недобросовестной конкуренции в целях быстрого и спекулятивного личного обогащения, некоторые частные владельцы АЗС на Камчатке стали необоснованно выдвигать претензии в адрес Группы компаний ННК. В ответ на эти обвинения компания подчеркивает, что закупочные цены на топливо для АЗС сети ННК и сторонних АСЗ, расположенных на п. Камчатка, одинаковые: мы не делаем никаких преференций для собственных заправочных станций.

Владельцы же некоторых частных АЗС, используя ажиотажный спрос на фоне сложившегося дефицита нефтепродуктов в Дальневосточном федеральном округе, намеренно формируют условия рынка для необоснованного завышения цен на собственных заправочных станциях.

Группа компаний ННК официально заявляет, что в своей деятельности строго руководствуется антимонопольным законодательством и принятыми Правительством РФ мерами, направленными на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

К сожалению, организованная недобросовестными конкурентами провокационная кампания, направленная на дестабилизацию рынка нефтепродуктов в регионе, а также целенаправленное формирование негативного общественного мнения о нашей компании, оказывает влияние на позицию УФАС. За этим стоит одна цель – оправдать повышение розничных цен для получения нерыночных доходов некоторыми частными владельцами АЗС, которые не несут при этом никакой социальной нагрузки, ни затрат по капитальным вложениям и развитию логистической инфраструктуры по поставкам нефтепродуктов в отдаленные регионы.

Группа компаний ННК ответственно заявляет, что продолжит работу по бесперебойному обеспечению потребителей Камчатского края качественными нефтепродуктами, сохраняя стабильную ценовую политику в регионах присутствия и надеется на справедливую и объективную оценку нашей деятельности со стороны федеральной антимонопольной службы и региональных властей».

Однако объективная реальность совершенно не волнует чиновников УФАС Камчатки, которые, судя по всему, просто хотят всем показать, что они хоть что-то делают. Последствия таких шагов их, видимо, тоже не особо волнуют.

«Золотой Рог» следит за развитием ситуации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.