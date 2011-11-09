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Бизнес может расслабиться: накануне выборов проверок станет меньше
Во все подразделения, призванные бороться с экономическими преступлениями поступило указание о режиме работы в предвыборный период - с 21 ноября по 4 декабря. Напомним, 4 декабря в России пройдут выборы в Госдуму.
Согласно указанию, оперативникам необходимо на этот период снизить активность проверок бизнеса, не проводить проверки в отношении представителей крупного бизнеса, способные вызвать резонанс, только в крайних случаях осуществлять оперативно-разыскные мероприятия, связанные с посещением офисов организаций.
"Такая информация была озвучена нам на планерке, состоявшейся на прошлой неделе, - подтвердил РБК daily оперативник отдела экономической безопасности УВД одного из административных округов столицы. - Мне известно, что и в соседний округ приходило аналогичное указание".
"Получается, проверки зависят не от реальной преступной деятельности предпринимателей, а от распоряжений сверху", - удивляется глава организации защиты предприятий "Бизнес-Солидарность" Яна Яковлева.
О том, поступали ли подобные распоряжения в приморские подразделения, пока не известно.
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