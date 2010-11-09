ОАО «Дальсвязь» увеличило чистую прибыль

ОАО «Дальсвязь» за 9 месяцев 2010 г. увеличило чистую прибыль по РСБУ на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Прибыль оператора за III квартал составила 962,116 млн руб. В I полугодии «Дальсвязь» получила прибыль в размере 1,211 млрд руб. Таким образом, за 9 месяцев показатель составил 2,173 млрд руб.

Согласно пресс-релизу компании, выручка в январе-сентябре увеличилась на 5,1% и составила 10,443 млрд руб. EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. - Прим. авт.) увеличилась на 20,8% - до 4,271 млрд руб.

Значительный рост прибыли «Дальсвязи» (33% всех доходов) обеспечили широкополосный доступ (ШПД) в Интернет, передача данных, подвижная электросвязь, интерактивное телевидение. Подключив к ШПД 68,3 тыс. новых абонентов (рост базы на 19,1%) и изменив тарифную политику, оператору удалось нарастить доходы от данного вида деятельности до 3,07 млрд руб. (рост на 15,8%).

Доходы от услуг внутризоновой телефонной связи за 9 месяцев снизились на 3,5%, до 1,603 млрд рублей, от местной связи - выросли на 5,3%, до 4,045 млрд руб. Выручка от радиосвязи и вещания увеличилась на 4,2%, до 124,8 млн руб. Доходы от мобильной связи упали на 18,8%, до 158,3 млн руб. (в этом году «Дальсвязь» планирует завершить объединение сотовых «дочек» «Акос» и «БИТ». - Прим. авт.), передачи данных и телематических услуг - выросли на 17,9%, до 3,42 млрд руб., от услуг присоединения и пропуска трафика - снизились на 13,8%, до 635, 5 млн руб.

Чистый долг «Дальсвязи» на 30 сентября превысил 7,569 млрд руб. (на 1 января было 6,821 млрд руб.). Рост долга обусловлен привлечением долгосрочных кредитных ресурсов для финансирования выкупа в сентябре 2010 г. собственных акций на сумму 844 млн рублей в рамках присоединения к «Ростелекому».

Старший вице-президент «Ростелекома» Алексей НИЧИПОРЕНКО сообщил, что мобильные активы межрегиональных компаний электросвязи (МРК) холдинга «Связьинвест» будут переданы под управление создающегося филиала «Ростелекома».Кроме того, Ничипоренко не исключил участия «Ростелекома» в аукционе по приобретению дальневосточного сотового оператора «Новая телефонная компания» (НТК), который может быть объявлен его акционером Korea Telecom.