«Прогресс» наращивает уставный капитал

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) на прошлой неделе зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.Сазыкина» на 1 млн 050 тыс. руб. Выпуск в объеме 1,050 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая будет размещаться по закрытой подписке в пользу ОАО «ОПК «Оборонпром» и ОАО «Вертолеты России».

Цена размещения - 4 тыс. 318 руб. за одну акцию. В настоящее время уставный капитал арсеньевского авиазавода составляет 401 тыс. 729 руб., он разделен на 401 тыс. 729 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, в результате размещения допэмиссии уставный капитал может возрасти в 3,6 раза.