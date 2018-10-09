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Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
Эксперты комментируют факт задержания в регионе группы мошенников, которые занимались хищением топлива на АЗС с использованием хакерских технологий
Цифровизация экономики бросает бизнесу новые вызовы, с которыми ему следует научиться бороться. Уязвимость компаний возрастет по мере роста количества применяемых технологий, так как это приводит к увеличению количества киберпреступлений.
Сегодня мы беседуем на эту тему с генеральным директором ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" Ириной НОСОВОЙ. Напомним, на днях компания объявила о задержании группы мошенников, которые занимались хищением топлива на заправках сети ННК с использованием хакерских технологий.
- Ирина Васильевна, начну с вопроса, как говорится, в лоб. Вы не побоялись вынести эту историю на широкую публику? Ведь это могло ударить по имиджу компании. Точнее, уже обращаясь в правоохранительные органы, вы должны были понимать, что истории будет предана огласка. Не страшно было рисковать репутацией?
- Наоборот, это было наше осознанное решение. Мы не боимся раскрывать результаты таких проверок, поскольку клиенты должны знать, что мы стоим на страже их интересов. Для воровства бензина использовались хакерские технологии. Эксперты предрекают рост подобных преступлений в бизнес-среде, так как это является оборотной стороной развития цифровых технологий. Так что можно сказать, что прогресс докатился и до нас.
- А какие изменения произошли в отрасли еще?
- Могу рассказать об изменениях, которые произошли ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Я работаю в компании уже более 18 лет, таких серьезных требований к качеству топлива и услугам, оказываемым клиентам на наших АЗС, до прихода ННК никогда не было.
- То есть Москва, как обычно, прессует регион?
- Я бы сказала иначе. Внедряет высокие стандарты работы. Контроль со стороны московского офиса группы компаний ННК более чем оправданный. А выигрывают от этого наши клиенты.
- Что уже удалось сделать?
- Совместными усилиями нам удалось не только внедрить совершенно новую систему контроля качества нефтепродуктов на АЗС, но и навести порядок в работе персонала. Руководство группы компаний ННК предъявляет жесткие требования и осуществляет плотный контроль за работой дочерних предприятий. Мы не являемся исключением.
- Какие инструменты используются для контроля за работой АЗС?
- Регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки на всех АЗС компании. Также мы активно используем метод «тайного покупателя» - технологии технологиями, но необходимо проверять все и вживую. Параллельно ведется работа, незаметная для персонала и клиентов: контроль сотрудниками службы экономической безопасности, что позволяет выявлять возможные мошеннические схемы на стадии их внедрения недобросовестными работниками.
- Возвращаясь к нашумевшей истории с группой хакеров-мошенников, компания планирует что-то делать с целью защиты себя и своего программного обеспечения от вмешательства?
- Конечно! С целью недопущения подобных случаев в будущем мы задействовали все ресурсы Группы компаний ННК. В частности, создали рабочую группу, которая займется предотвращением киберпреступлений.
- Во Владивостоке только что завершилась крупное профильное мероприятие для IT-специалистов в Дальневосточном федеральном округе, Meet Up. Одной из тем обсуждения как-раз была кибербезопасность.
- Мы внимательно следили за выступлениями спикеров, т.к. эта тема весьма важна для нас. Эксперты сошлись во мнении, что информационная безопасность – вещь, в принципе, ресурсозатратная. Разработка схемы защиты, закупка мощного софта, подбор высококлассных специалистов, мониторинг и внедрение появляющихся технологий – все это требует времени и денег. Но это наши инвестиции в безопасность.
- Что еще важно для обеспечения безопасности и повышения качества работы сетевых АЗС?
- Мы очень трепетно относимся к отзывам наших клиентов – пожалуйста, сообщайте о любых подозрительных случаях на АЗС ННК. Это поможет нам стать лучше.
- Спасибо вам за открытое и интересное интервью. Чтобы вы хотели сказать нашим читателям в завершение?
- Я хотела бы выразить благодарность правоохранительным органам Хабаровского Края за их профессионализм. Только благодаря проведенным совместным мероприятиям службы безопасности ННК, УМВД и УФСБ по Хабаровскому краю, удалось выявить и остановить противоправные схемы хищения топлива на АЗС на стадии их распространения. Спасибо вам большое!
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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