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Режим порто-франко получит Углегорский район Сахалина
Сахалинские угольщики предложили распространить режим свободного порта на территорию Углегорского района. Инициатива озвучена на полях Второго Восточного экономического форума. Там состоялась встреча Президента России Владимира Путина с перспективными инвесторами Дальнего Востока. Бизнесмены рассказали главе государства о своих проектах и обратились к нему за поддержкой. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Правительства региона.
Сегодня в Углегорском районе реализуется крупный инвестиционный проект. Он связан с увеличением добычи угля на Солнцевском разрезе. Разведанных запасов «черного золота» здесь около 300 миллионов тонн. Большую часть добытого угля экспортируют - потребности Сахалина в нем полностью закрыты. Покупателям из Японии, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Тайваня, Индии его отгружают через порт Шахтерска. До которого в ближайшие годы планируют построить угольный конвейер. Извлеченные полезные ископаемые по большому транспортеру будут поступать в морскую гавань прямо с Солнцевского месторождения.
Проект уже принес первые результаты. За 3 года на разрезе добыто около 8 миллионов тонн угля. Примерно столько же, как и за первые 26 лет разработки. Общая бюджетная эффективность составила 538 миллионов рублей. Создано около 450 высокотехнологичных рабочих мест. Среднемесячная зарплата для угольщиков превысила 65 тысяч рублей.
Начата модернизация порта. А на разрезе проведено техническое перевооружение. Сегодня здесь работает техника от ведущих производителей. Вместо устаревших пятикубовых мехлопат советского образца - гидравлические экскаваторы с ковшами вместимостью от 15 до 23 кубометров. Парк карьерных самосвалов вырос с 26 до 56 единиц. Появились уникальные для Сахалина Komatsu грузоподъемностью 90 тонн и гиганты – БелАЗы, способные разом перевезти 220 тонн.
Всего в инвестиционный проект, который предусматривает строительство конвейера, модернизацию Шахтерского порта и угольного разреза инвестором – Восточной горнорудной компанией вложено около 10 миллиардов рублей. Это четвертая часть от общей стоимости всех необходимых преобразований. И без помощи со стороны государства осуществить столь масштабное и сложное начинание попросту невозможно, – считает Олег Мисевра, председатель совета директоров угольной компании. На встрече с Президентом России он предложил присвоить морским воротам Шахтерска статус свободного порта и в целом распространить такой режим на территорию Углегорского района.
Бизнесу это даст многочисленные преимущества. Среди них налоговые льготы - на прибыль, имущество и землю, беспошлинный ввоз товаров и оборудования, упрощенный визовый режим. При этом будут разрешены все виды экономической деятельности, кроме добычи нефти и природного газа.
Владимир Путин инициативу поддержал. Проработать ее поручено федеральным министерствам и ведомствам.
- На сегодня в первом чтении Госдумой принят проект федерального закона, который предусматривает присвоение статуса свободного порта пяти гаваням Дальнего Востока. Надеемся, что этот список ко второму чтению в парламенте будет расширен и дополнен портом Шахтерска. А к Новому году закон будет подписан уже в окончательном виде. Это даст целый ряд преференций не только угольщикам, но и широкому кругу предпринимателей на территории Углегорского района, - сказал по итогам встречи с главой государства Олег Мисевра.
Введение режима свободного порта, считает угольщик, позволит ускорить темпы в реализации инвестпроекта. Конкретные планы он изложил на рабочем совещании под председательством губернатора Олега Кожемяко.
К концу сентября - началу октября научный институт из Санкт-Петербурга завершит подготовку общей концепции проекта. Утвердят ежегодные объемы угля, которые будут добывать на Солнцевском разрезе. По предварительным данным, это от 10 до 13 миллионов тонн.
После этого начнутся проектные работы по месторождению, порту и угольному конвейеру. На получение необходимой документации, а также проведение главгосэкспертизы ориентировочно уйдет около года. Далее - этап строительных работ.
Самая неординарная часть проекта – угольный конвейер. В перспективе он станет самым протяженным в стране – общая длина транспортера составит около 28 километров. Линия соединит напрямую Солнцевский угольный разрез и порт Шахтерска. Ввод ее в работу исключит использование на дорогах района целой армии тяжелых грузовиков. Это позволит снизить нагрузку на трассы, а угольщики сэкономят значительные средства, которые сегодня направляются на эксплуатацию машин – стоимость доставки угля конвейером существенно дешевле.
Порт после модернизации перейдет на круглогодичный режим работы. Его причальную стенку в перспективе решено вынести далеко в море - на 1200 метров, за пределы области замерзания. Ко всему прочему здесь большие естественные глубины - до 18 метров. Это позволит уйти от так называемой рейдовой погрузки судов, затратной по времени и в виду применения множественных вспомогательных плавсредств и специальных технологических устройств. Крупные суда-балкеры грузоподъемностью 80,100 и 200 тысяч тонн смогут обрабатываться прямо у причальной стенки.
Уже сегодня порт Шахтерска - основной в области по отгрузке угля на экспорт. В прошлом году за пределы региона через него было отправлено около 2,8 миллионов тонн «черного золота». Плановые показатели 2016 - 4 миллиона тонн.
- Данный проект поддержан на федеральном и областном уровнях. Он важен и нужен для Сахалинской области как драйвер развития угольной промышленности всего региона в течение предстоящих 30 лет. При его реализации будет создано 1200 новых рабочих мест, существенно увеличится налоговая отдача. При ежегодных объемах угледобычи 10 миллионов тонн в бюджет будет перечисляться до 3 миллиардов рублей, - дал оценку проекту губернатор Олег Кожемяко.
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