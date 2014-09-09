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Дальнему Востоку до 2025 года потребуется около 4 ГВт новой мощности

09 Сентября 2014, 14:29 | Дальний Восток

Дальнему Востоку до 2025 года потребуется около 4 ГВт новой мощности, сообщила пресс-служба ОАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») со ссылкой на заместителя гендиректора по стратегии и инвестициям Алексея КАПЛУНА.

Программа перспективного развития «РАО ЭС Востока», призванная обновить парк мощностей в регионе, разработана в холдинге и включает в себя ряд объектов, строительство которых запланировано до 2025 года. Сюда входят проекты, реализуемые совместно с «РусГидро» - стройки первой очереди Якутской ГРЭС-2 (Республика Саха (Якутия)), второй очереди Благовещенской ТЭЦ (Амурская область), Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область) и ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), а также вошедшие в инвестиционную программу холдинга мини-ГТУ-ТЭЦ в городах Владивосток и Артем (Приморский край), ТЭЦ в п. Билибино (Чукотский автономный округ) и ТЭЦ «Восточная» (Владивосток).

Основная часть вводов - около 2,6 ГВт - будет направлена на замещение выбывающих мощностей. Еще 1,4 ГВт новых мощностей пойдет на покрытие перспективного спроса. Помимо этого, дальневосточный энергохолдинг планирует провести ряд мероприятий в распределительных и тепловых сетях.

Алексей Каплун отметил, что для привлечения финансирования дальневосточной энергетике потребуются условия, при которых инвестициям в эти проекты будет обеспечен возврат. По его словам, необходима долгосрочная фиксация тарифа с установленным коэффициентом индексации, а также другие меры долгосрочного регулирования.

Кроме того, для создания должного финансового потока надлежит существенно повысить платежную дисциплину дальневосточных потребителей.  

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: РАО ЭС Востока 



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