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Очередное громкое увольнение на Дальнем Востоке

09 Сентября 2013, 15:16 | Дальний Восток

Юрий Хризман, долгое время возглавлявший дальневосточное подразделение Спецстроя России – ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», уволен с занимаемой должности.

Слухи о его увольнении появились еще в конце прошлой недели.

— Сегодня на общей планерке несколько минут было уделено смене руководства, - сообщили DVHab.ru сотрудники ведомства.

Кроме того, известно, что новым руководителем "Дальспецстроя" не станут назначать кого-то из замов Хризмана. Скорее всего, им станет "варяг".

В "Дальспецстрое"  ZRPRESS.RU комментировать информацию не стали, однако не стали и опровергать ее.

Напомним наиболее известные строительные объекты «Дальспецстроя»: микрорайон Снеговая Падь, концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", микрорайон в бухте Патрокл во Владивостоке, газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток, космодром Восточный в Амурской области, автомобильная дорога Лидога - Ванино, микрорайоны и детские сады в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, реконструкция и сейсмоусиление жилых домов Петропавловске-Камчатском, крытый ледовый стадион для хоккея с мячом в Хабаровске, объекты в Вилючинске и др.

Досье

Хризман Юрий Лазаревич, генерал-лейтенант запаса.

Родился 13 августа 1960 года в городе Овруче Житомирской области.
 
В 1982 году окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
После окончания института призван на военную службу лейтенантом сроком на два года и зачислен в распоряжение начальника Главспецдальстроя Минвостокстроя СССР.
С 1982 по 1988 гг. прошел путь от прораба до главного инженера в строительном управлении №209.
С 1988 по 1995 гг. работал в должности начальника управления в строительных управлениях «Дальспецстроя».
С 1995 по 1998 гг. занимал должности заместителя, первого заместителя начальника ФСУ «Дальспецстрой».
С мая 1998 года по настоящее время – начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».
В 1999 году присвоено звание генерал-майор, в 2001 году – генерал-лейтенант.

Имеет государственные награды – Орден Почета, Орден «За военные заслуги». Заслуженный строитель Российской Федерации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: отставка  Дальспецстрой  строительство  назначение  кадры  Спецстрой России  Хризман 



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Комментарии

  • абырвалГ16:51, 09.09.2013#

    Если он всю жизнь трудился на гражданке, какого черта он генерал?

  • Псевдоним16:57, 09.09.2013#

    Еще и орден ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ!? Наверное с Сердюковым вмесе в атаку ходили. . . .

  • 36218:02, 09.09.2013#

    В атаку вместе ходил с Васильевой, а Сердюков сидел в заградотряде.

  • maks08:46, 15.09.2013#

    точно сидел в засаде!!! перхоть обдирал !! а тут другой по круче нашелся

  • Филолух-надомник17:07, 09.09.2013#

    Перейдите по верхней ссылке в материале - ведомство военным всю жизнь было.

  • "Sea-flotman".21:09, 10.10.2015#

    ТАК КТО ЖЕ ИХ ПОСАДИТ?!. . . ОНИ ЖЕ. . . В октябре 2014 года, решением Басманного суда Москвы, экс-глава "Дальспецстроя", заслуженный строитель РФ, генерал-лейтенант запаса Хризман Ю. Л, - арестован. . . Его сотоварищи, коллеги-дружбаны, генерал-лейтенанты юстиции Гараев Р. Ф. , Егиев А. Л. , прочие соратники по совместной деятельности, общим делам в Дальневосточном и Восточном военных округах - на свободе, при исполнении, не бедствуют, не голодают. . .

  • "Sea-flotman".23:58, 10.10.2015#

    ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ГОЛОДОМОРА - ДЛЯ УБИЙСТВА ВОЕНКОРА?!. . . В Питере, беспредел двух веков (1993-2015 г. г. ), с блокадой, голодомором, нищетой и геноцидом, флотского журналиста, капитана 3 ранга Шапошникова Геннадия Георгиевича, ранее, был - под старой "крышей" прокуратуры и суда Ленинградской военно-морской базы (полковников юстиции Каравай А. В. , Савва Г. С. , Скрибайло В. С. ), а ныне, этот беспредел "по-флотски", продолжается - под "личным контролем" нового прокурора Западного военного округа, почетного работника прокуратуры РФ, генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича. . . И это - не на Украине, и это - не в Украине, и это - у нас, в России, в её Северной и Морской столице. (197762, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3, в/ч 45618, Штаб Лен. ВМБ Балт. флота ЗВО МО РФ, командир - контр-адмирал Смоляк Игорь Владимирович. )

  • Псевдоним17:05, 09.09.2013#

    Забыли дать медаль за боевые заслуги, хотя не удевлюсь что она у него есть. Снеговую Падь разменировал!!!

  • "Бетмен".21:11, 10.10.2015#

    Сердюков тайный Герой России, криминальной. . .

  • АКУЛА17:26, 09.09.2013#

    Карьерный рост на лицо! За два года и Генерал - лейтенант! Совсем наглость потеряли!

  • Ничего личного20:02, 09.09.2013#

    Людям клетки строил .

  • 12323:29, 09.09.2013#

    после такой стройки ему ни пенсия ни должность не нужны!

  • Владимир23:30, 09.09.2013#

    Кругом одни жулики и лохотрон!!! Поставьте руководить Дальспецстроем честного полковника Женю Д. у которого гимнаст на цепи висит на несколько сот грамм за боевые и трудовые заслуги. . . Ведь власти такие люди и нужны. . .

  • Псевдоним23:39, 09.09.2013#

    Как встарь, на Руси, чиновники сами себя кормят, а царь их только назначает. Правда, в современно мире, им еще и зар. плату платят, дополнительно. .

  • Куку23:43, 09.09.2013#

    этот господин, столько бабла поимел, что клал он на все и вся. вор и откатчик.

  • сослуживец00:45, 10.09.2013#

    рассмешили. походу тот еще вояка. сто грамм накатит. да рассказывает как он в окопах сидел сервелат жевал.

  • реальный чел01:01, 10.09.2013#

    Вот это жизнь! Это всё твои дети Е. Б. Н. !

  • ххххххххххххх08:06, 10.09.2013#

    Где Дальспецстрой прошёл, везде косяки , брак и бардак. Хорошо командовал генерал!

  • Б23208:20, 10.09.2013#

    Осматривал элитный микрорайон на Патрокле. . . Скажу, что за такое строительство надо отрубать руки строителям и руководителям. Всё криво, косо, протекает, огромные зазоры и т. д. Упаси Господь кому-то там что-то купить.

  • Псевдоним208:47, 10.09.2013#

    Снеговая падь. От знакомых слышал, что у них дом (а конкретно у них - балкон) рассыпается. Подробно не расспрашивал, но судя по описаниям и эмоциям - песец полный.

  • еее09:40, 10.09.2013#

    по биографии видно, что молодого человека вели по жизни. У нас в России дело не в мозгах, а связях. В большинстве случаев нами руководят убогие малограмотные приспособленцы, но со связями.

  • НАШАТ11:01, 11.09.2013#

    Если бы не дальспецстрой и Хризман вот тогдабы точно жили в клетках, в старье которое потопло в Амуре, гребаные ваши сталинки и хрущевки, а так выстрил целые районы, садики, поликлинники, какие детские площадки возле каждого дома, хожу с внуком гуляю и радуюсь, что повезло и купила квартира в дальспецстрое. Но нашему гребаному простому человеку все гамно, что не построй, все обосрет. А сами обгадили все подъезды своими собаками, машины ставят на травку, гавно вы все зависники, сейчас Хризман уйдет и будете дальше жить в своих хрущебах. Кто будет строить жилье. Может москвичи? Ну тогда точно жилье будет по три копейки? Держите карман шире.

  • Псевдо ним09:03, 15.09.2013#

    Вы, я так понимаю из Хабаровска? Да тут эта контора немало построила, и именно микрорайонами. Но, не забывайте, что это не Хризман на свои деньги строил, а государство. И косяков там достаточно, цены на квадратный метр они же рассчитывают (и их же винят в таком уровне цен на кв м). Скандалы со стройматериалами. Последний шедевр в новостях 1, 5 месячной давности про арену Ерофей помните? На изменение планировки перегородок, а так же гипсокартона на гвл(или подобную хрень)- только на проектную документацию -20 000 000! Это в построенном здании, - вас это так же умиляет, как и цветочки вокруг Ерофея? А это гос деньги, сколько детей на них можно вылечить за границей?

  • Псевдоним-10519:02, 15.09.2013#

    В русском языке есть слово "говно"-т. е. кал, фекалии. А слова "гамно"-нет. Учите язык, говнюки!

  • Псевдоним02:20, 15.09.2013#

    Где ты там АНАШАТ с внуком гуляешь и чего ты там обкурился, не знаю, да только "эти гребаные" хрущевки и сталинки стояли и стоять будут, а "элитный микрорайон" Патрокл, построенный кривыми ручками Дальспецстроя, уже травкой зарастает. . .

  • maks08:48, 15.09.2013#

    согласен навсе сто!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Псевдоним04:04, 15.09.2013#

    если даже здох. не велика потеря. мудаков не жалко

  • Псевдоним09:25, 15.09.2013#

    Сидят какие-то бакланы, обсирающие все на свете. Нормальная биография производственника от прораба и т. д. А вы, чуханы, хоть знаете, что такое стройка? А спецстрой- военизированная организация. Контингент там еще тот, много отсидевших, и строят они в основном военные объекты. Сидят, понимаешь, детки за компами, сами на стройку никогда не пойдут зато всё знают всегда. Заткнитесь уже!

  • FF09:40, 15.09.2013#

    |Отлично написал! Задолбало уже это обсирание компьютерных ничтожеств: то им мост не так построили, то им ванты провисли - что ни сделай - все не так. Причем сами ничего сделать не могут и не хотят. В квартире кран починить для них проблема, а вот чужой труд обосрать - одно удовольствие.

  • Псевдоним09:51, 15.09.2013#

    Тут не только дети за компами. И мы не по наслышке знаем, ЧТО И КАК построил этот "товарищ". Только увольнение, это так смешно, вот если бы за "качество"своего строительства он ответил бы материально. . . только ворон ворону глаз не выколет. И, кстати, любых людей можно мотивировать работать причем нормально, это и есть руководство.

  • Псевдоним09:33, 15.09.2013#

    Золотой парашют + увольнение с повышением.

  • "InterPoliceNews".07:10, 16.07.2015#

    Генерал-лейтенант запаса Юрий Лазаревич Хризман не был курсантом каких-либо военно-учебных заведений и, по большому счету, он - не офицер, в полном понимании этого слова, и тот факт, что ему дважды присваивались генеральские звания, говорит не о наличии у него выдающихся командных навыков, приобретённых им за годы службы в стройбате, а характеризует экс-главу "Дальспецстроя", как "делового" человека. В числе его друзей всегда были "нужные" люди, такие как генерал-лейтенанты юстиции Радик Фаукатович Гараев и Артур Левонович Егиев, другие, высоко стоящие должностные лица. . . Пресс-служба "ИнтерПолисВести".

  • Stf-flotman.12:09, 08.12.2015#

    Согласно версиям хабаровских СМИ, генералы-юристы Гараев Р. Ф. и Егиев А. Л. были на Дальнем Востоке правовой "защитой" генерала стройбата Хризмана Ю. Л. . С прошлого года, заслуженный строитель РФ - арестант, а "крыша" - на свободе, и при том же исполнении. . . "Верхушку" - подрезали, да вот "корешки" - остались. . .

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