Очередное громкое увольнение на Дальнем Востоке

Юрий Хризман, долгое время возглавлявший дальневосточное подразделение Спецстроя России – ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», уволен с занимаемой должности.

Слухи о его увольнении появились еще в конце прошлой недели.

— Сегодня на общей планерке несколько минут было уделено смене руководства, - сообщили DVHab.ru сотрудники ведомства.

Кроме того, известно, что новым руководителем "Дальспецстроя" не станут назначать кого-то из замов Хризмана. Скорее всего, им станет "варяг".

В "Дальспецстрое" ZRPRESS.RU комментировать информацию не стали, однако не стали и опровергать ее.

Напомним наиболее известные строительные объекты «Дальспецстроя»: микрорайон Снеговая Падь, концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", микрорайон в бухте Патрокл во Владивостоке, газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток, космодром Восточный в Амурской области, автомобильная дорога Лидога - Ванино, микрорайоны и детские сады в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, реконструкция и сейсмоусиление жилых домов Петропавловске-Камчатском, крытый ледовый стадион для хоккея с мячом в Хабаровске, объекты в Вилючинске и др.

Досье

Хризман Юрий Лазаревич, генерал-лейтенант запаса.



Родился 13 августа 1960 года в городе Овруче Житомирской области.



В 1982 году окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

После окончания института призван на военную службу лейтенантом сроком на два года и зачислен в распоряжение начальника Главспецдальстроя Минвостокстроя СССР.

С 1982 по 1988 гг. прошел путь от прораба до главного инженера в строительном управлении №209.

С 1988 по 1995 гг. работал в должности начальника управления в строительных управлениях «Дальспецстроя».

С 1995 по 1998 гг. занимал должности заместителя, первого заместителя начальника ФСУ «Дальспецстрой».

С мая 1998 года по настоящее время – начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».

В 1999 году присвоено звание генерал-майор, в 2001 году – генерал-лейтенант.



Имеет государственные награды – Орден Почета, Орден «За военные заслуги». Заслуженный строитель Российской Федерации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.