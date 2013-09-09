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Очередное громкое увольнение на Дальнем Востоке
Юрий Хризман, долгое время возглавлявший дальневосточное подразделение Спецстроя России – ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», уволен с занимаемой должности.
Слухи о его увольнении появились еще в конце прошлой недели.
— Сегодня на общей планерке несколько минут было уделено смене руководства, - сообщили DVHab.ru сотрудники ведомства.
Кроме того, известно, что новым руководителем "Дальспецстроя" не станут назначать кого-то из замов Хризмана. Скорее всего, им станет "варяг".
В "Дальспецстрое" ZRPRESS.RU комментировать информацию не стали, однако не стали и опровергать ее.
Напомним наиболее известные строительные объекты «Дальспецстроя»: микрорайон Снеговая Падь, концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", микрорайон в бухте Патрокл во Владивостоке, газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток, космодром Восточный в Амурской области, автомобильная дорога Лидога - Ванино, микрорайоны и детские сады в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, реконструкция и сейсмоусиление жилых домов Петропавловске-Камчатском, крытый ледовый стадион для хоккея с мячом в Хабаровске, объекты в Вилючинске и др.
Досье
Хризман Юрий Лазаревич, генерал-лейтенант запаса.
Родился 13 августа 1960 года в городе Овруче Житомирской области.
В 1982 году окончил Дальневосточный политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
После окончания института призван на военную службу лейтенантом сроком на два года и зачислен в распоряжение начальника Главспецдальстроя Минвостокстроя СССР.
С 1982 по 1988 гг. прошел путь от прораба до главного инженера в строительном управлении №209.
С 1988 по 1995 гг. работал в должности начальника управления в строительных управлениях «Дальспецстроя».
С 1995 по 1998 гг. занимал должности заместителя, первого заместителя начальника ФСУ «Дальспецстрой».
С мая 1998 года по настоящее время – начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».
В 1999 году присвоено звание генерал-майор, в 2001 году – генерал-лейтенант.
Имеет государственные награды – Орден Почета, Орден «За военные заслуги». Заслуженный строитель Российской Федерации.
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Комментарии
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"Sea-flotman".21:09, 10.10.2015#
ТАК КТО ЖЕ ИХ ПОСАДИТ?!. . . ОНИ ЖЕ. . . В октябре 2014 года, решением Басманного суда Москвы, экс-глава "Дальспецстроя", заслуженный строитель РФ, генерал-лейтенант запаса Хризман Ю. Л, - арестован. . . Его сотоварищи, коллеги-дружбаны, генерал-лейтенанты юстиции Гараев Р. Ф. , Егиев А. Л. , прочие соратники по совместной деятельности, общим делам в Дальневосточном и Восточном военных округах - на свободе, при исполнении, не бедствуют, не голодают. . .
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"Sea-flotman".23:58, 10.10.2015#
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ГОЛОДОМОРА - ДЛЯ УБИЙСТВА ВОЕНКОРА?!. . . В Питере, беспредел двух веков (1993-2015 г. г. ), с блокадой, голодомором, нищетой и геноцидом, флотского журналиста, капитана 3 ранга Шапошникова Геннадия Георгиевича, ранее, был - под старой "крышей" прокуратуры и суда Ленинградской военно-морской базы (полковников юстиции Каравай А. В. , Савва Г. С. , Скрибайло В. С. ), а ныне, этот беспредел "по-флотски", продолжается - под "личным контролем" нового прокурора Западного военного округа, почетного работника прокуратуры РФ, генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича. . . И это - не на Украине, и это - не в Украине, и это - у нас, в России, в её Северной и Морской столице. (197762, г. Кронштадт, ул. Макаровская, д. 3, в/ч 45618, Штаб Лен. ВМБ Балт. флота ЗВО МО РФ, командир - контр-адмирал Смоляк Игорь Владимирович. )
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НАШАТ11:01, 11.09.2013#
Если бы не дальспецстрой и Хризман вот тогдабы точно жили в клетках, в старье которое потопло в Амуре, гребаные ваши сталинки и хрущевки, а так выстрил целые районы, садики, поликлинники, какие детские площадки возле каждого дома, хожу с внуком гуляю и радуюсь, что повезло и купила квартира в дальспецстрое. Но нашему гребаному простому человеку все гамно, что не построй, все обосрет. А сами обгадили все подъезды своими собаками, машины ставят на травку, гавно вы все зависники, сейчас Хризман уйдет и будете дальше жить в своих хрущебах. Кто будет строить жилье. Может москвичи? Ну тогда точно жилье будет по три копейки? Держите карман шире.
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Псевдо ним09:03, 15.09.2013#
Вы, я так понимаю из Хабаровска? Да тут эта контора немало построила, и именно микрорайонами. Но, не забывайте, что это не Хризман на свои деньги строил, а государство. И косяков там достаточно, цены на квадратный метр они же рассчитывают (и их же винят в таком уровне цен на кв м). Скандалы со стройматериалами. Последний шедевр в новостях 1, 5 месячной давности про арену Ерофей помните? На изменение планировки перегородок, а так же гипсокартона на гвл(или подобную хрень)- только на проектную документацию -20 000 000! Это в построенном здании, - вас это так же умиляет, как и цветочки вокруг Ерофея? А это гос деньги, сколько детей на них можно вылечить за границей?
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Псевдоним09:25, 15.09.2013#
Сидят какие-то бакланы, обсирающие все на свете. Нормальная биография производственника от прораба и т. д. А вы, чуханы, хоть знаете, что такое стройка? А спецстрой- военизированная организация. Контингент там еще тот, много отсидевших, и строят они в основном военные объекты. Сидят, понимаешь, детки за компами, сами на стройку никогда не пойдут зато всё знают всегда. Заткнитесь уже!
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FF09:40, 15.09.2013#
|Отлично написал! Задолбало уже это обсирание компьютерных ничтожеств: то им мост не так построили, то им ванты провисли - что ни сделай - все не так. Причем сами ничего сделать не могут и не хотят. В квартире кран починить для них проблема, а вот чужой труд обосрать - одно удовольствие.
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Псевдоним09:51, 15.09.2013#
Тут не только дети за компами. И мы не по наслышке знаем, ЧТО И КАК построил этот "товарищ". Только увольнение, это так смешно, вот если бы за "качество"своего строительства он ответил бы материально. . . только ворон ворону глаз не выколет. И, кстати, любых людей можно мотивировать работать причем нормально, это и есть руководство.
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"InterPoliceNews".07:10, 16.07.2015#
Генерал-лейтенант запаса Юрий Лазаревич Хризман не был курсантом каких-либо военно-учебных заведений и, по большому счету, он - не офицер, в полном понимании этого слова, и тот факт, что ему дважды присваивались генеральские звания, говорит не о наличии у него выдающихся командных навыков, приобретённых им за годы службы в стройбате, а характеризует экс-главу "Дальспецстроя", как "делового" человека. В числе его друзей всегда были "нужные" люди, такие как генерал-лейтенанты юстиции Радик Фаукатович Гараев и Артур Левонович Егиев, другие, высоко стоящие должностные лица. . . Пресс-служба "ИнтерПолисВести".
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Stf-flotman.12:09, 08.12.2015#
Согласно версиям хабаровских СМИ, генералы-юристы Гараев Р. Ф. и Егиев А. Л. были на Дальнем Востоке правовой "защитой" генерала стройбата Хризмана Ю. Л. . С прошлого года, заслуженный строитель РФ - арестант, а "крыша" - на свободе, и при том же исполнении. . . "Верхушку" - подрезали, да вот "корешки" - остались. . .
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