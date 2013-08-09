Промсвязьбанк проводит День МСБ во Владивостоке

29 августа во Владивостоке начинающие предприниматели Приморского края представят свои проекты для венчурного фонда МСБ Промсвязьбанка и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Бизнес-инкубатор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) уже предоставил первые заявки молодых предпринимателей края для участия в конкурсе. Среди них – перевязочные средства из нанокомпозитных материалов, принципиально новая технология хранения морепродуктов, аппараты для более точной диагностики зрения и даже технология, позволяющая повысить эффективность процедуры ЭКО.

Кроме этого, пройдет дискуссионная площадка на тему «Проблемы развития и способы поддержки малых и средних предприятий Приморского края в современных условиях». В дискуссии примут участие представители Промсвязьбанка, НО «Гарантийный фонд Приморского края», «Общественного совета предпринимателей Приморского края», НП «Лига Торговых Предпринимателей Приморского края», МКУ «Центр развития предпринимательства», Торгово-промышленной палаты Приморского края, бизнес-инкубатора ДВФУ, бизнес-инкубатора ВГУЭС и другие.