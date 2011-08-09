Грузов меньше – прибыль больше

ОАО «Ванинский морской торговый порт» увеличил чистую прибыль при снижении грузооборота. РИА PrimaMedia сообщает, что во втором квартале 2010 года чистая прибыль порта составила 39,188 млн рублей. В первом квартале текущего года порт заработал 53,072 млн рублей по РСБУ.

Таким образом, за первое полугодие чистая прибыль составила 123,630 млн рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2010 года (72,454 миллиона рублей). При этом грузооборот порта за первое полугодие 2011 года снизился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,73 млн тонн. В компании отмечают, что ростом объемов перевалки угля на 16% - до 814,1 тысячи тонн не удалось компенсировать продолжающееся с начала года падение отгрузок необработанной древесины на 30,3% - до 495,9 тысячи тонн.