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Большая приватизация: что, где и как
Первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ представил президенту РФ предложения по продаже ряда государственных активов. Правительство намерено получать от приватизации по триллиону в год до 2017 г. Государство может полностью выйти из капитала таких компаний, как «Интер РАО ЕЭС», ВТБ, «Шереметьево», а в «Роснефти» и «РусГидро» сохранить лишь «золотую акцию».
Как сообщили «Интерфаксу» в секретариате И.Шувалова, разработчики программы считают целесообразным к 2017 году осуществить полный выход РФ из уставных капиталов ОАО «Совкомфлот», ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; ОАО «Интер РАО ЕЭС», ВТБ. А вот выход государства из капитала ОАО «РусГидро» и ОАО «НК Роснефть», начиная с 2012 года, может осуществиться с использованием механизма «золотой акции»; из капитала ОАО «Зарубежнефть» - по результатам проведения переговоров по международным договорам, участником которых является компания, с использованием «золотой акции»; из капитала ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» - с учетом анализа функций компаний и выделения функций по оказанию государственной поддержки в организацию иной организационно-правовой формы; из ОАО «Объединенная зерновая компания» - с использованием «золотой акции».
Выход из ОАО «АК «АЛРОСА» может осуществляться с использованием «золотой акции», а также с координацией продажи акций, находящихся в собственности Якутии, с возможностью направления на развитие инфраструктуры республики поступлений от приватизации; приватизация ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» может быть проведена в том числе с учетом целесообразности сохранения статуса «национального перевозчика», пишет "Финмаркет".
Кроме того, правительство предлагает снизить долю РФ до контрольного пакета (50% +1 акция) в уставных капиталах ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В докладе также предложено снизить долю РФ до 75% + 1 акция в уставных капиталах ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «ФСК ЕЭС», а также ОАО «АК «Транснефть», начиная с 2012 года.
Правительство предлагает осуществить продажу дочерних межрегиональных сетевых компаний, входящих в ОАО «Холдинг МРСК», начиная с 2012 года, с предварительной подготовкой плана по повышению инвестиционной привлекательности дочерних обществ холдинга, графика их продаж с обоснованиями направления вырученных средств в федеральный бюджет (через дивиденды) либо в дочерние общества в целях повышения их инвестиционной привлекательности.
Решение о приватизации акций компании, образуемой в результате реорганизации ОАО «Связьинвест» и ОАО «Ростелеком», должно быть принято с учетом урегулирования вопроса обеспечения доступности сетей для государственных нужд, в том числе посредством использования «золотой акции». Кроме того, в соответствии с предложением ОАО «Роснано» предлагается приватизация в 2012 году до 10% акций компании, в том числе в целях привлечения стратегического инвестора.
Накануне Игорь Шувалов сообщил, что президент Дмитрий Медведев одобрил подход правительства к приватизации и потребовал интенсивнее проводить эту работу. По словам первого вице-премьера, глава государства постоянно подчеркивает, что «приватизация должна проходить прозрачно, что она должна носить абсолютно открытый характер и должна быть построена профессионально, с привлечением финансовых и инвестиционных консультантов». Правительство, проводя приватизацию, должно действовать «значительно быстрее, интенсивнее, поскольку России нужны инвестиции и нужны талантливые менеджеры», - со ссылкой на президента прокомментировал беседу Игорь Шувалов.
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