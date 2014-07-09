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Сахалин высадился в совете директоров "Авроры"

09 Июля 2014, 14:25 | Дальний Восток

Три представителя Сахалинской области вошли в совет директоров ОАО «Авиакомпания «Аврора» (Южно-Сахалинск, создано на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и «Владивосток Авиа»), сформированный на годовом собрании.

В совет директоров избраны 7 человек, в том числе входившие в предыдущий состав совета гендиректор Константин СУХОРЕБРИК и три менеджера «Аэрофлота»: первый заместитель гендиректора по авиационной безопасности Владимир АНТОНОВ, заместитель гендиректора по продажам и имущественным вопросам Дмитрий САПРЫКИН и директор департамента управления сетью и доходами Александр ВОЛОЩУК.

Также в совет директоров избраны три представителя Сахалинской области: министр транспорта, связи и дорожного хозяйства Сахалинской области Владимир ДЕГТЯРЕВ, советник отдела дорожного хозяйства и воздушного транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Алексей ГЛАУБ и заместитель начальника департамента транспорта Шахабас ДАВУДОВ.

Досье "Золотого Рога": В 2013 году «Аэрофлот» объединил подконтрольные ему «Владивосток Авиа» и ОАО «Сахалинские авиатрассы» (САТ) в единого дальневосточного перевозчика. Акции «Владивосток Авиа» были переданы САТ, которая в октябре прошлого года была переименована в ОАО «Авиакомпания «Аврора». В январе 2014 года «Аэрофлот» передал 49% акций «Авроры» в собственность Сахалинской области, оставив в собственном распоряжении 51%.

Гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик отмечает, что стратегия развития парка воздушных судов авиакомпании «Аврора» утверждена советом директоров «Аэрофлота». Согласно стратегии флот авиакомпании в межрегиональном сегменте будет состоять из среднемагистральных судов Airbus А319. В настоящее время «Аврора» эксплуатирует пять таких самолетов.

«В этом году планируется поступление еще двух машин, и до конца следующего года мы выйдем на планируемое количество воздушных судов этого типа. Некоторое время маршрутная сеть А319 будет поддерживаться самолетами Боинг 737, которые пока продолжают эксплуатироваться в авиакомпании.В региональном сегменте воздушных судов линейку канадских самолетов семейства Bombardier DHC-8 (серия Q200/300) мы планируем пополнить более свежими моделями этого же семейства на серию Q400 вместимостью до 80 мест. Об этом 18 июня, на очередной встрече губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА с генеральным директором «Аэрофлота» Виталием САВЕЛЬЕВЫМ и шла речь. Там, в частности, была достигнута договоренность о том, что первые машины должны начать поступать на Сахалин уже в третьем квартале текущего года», - отметил гендиректор «Авроры».

В сегменте местных воздушных линий «Аврора» остановилась на 19-местном самолете DHC-6 Twinotter. Технический и летный персонал прошел обучение для эксплуатации этого типа самолета. Данный проект авиакомпания «Аврора» готова осуществить уже в этом году.

«Мы готовы к эксплуатации данного самолета в интересах жителей населенных пунктов Приморья. Воздушные суда зафрахтованы и в настоящее время, совместно с администрацией Приморского края, ведется активная работа по поиску способа финансирования проекта. В плане развития сервиса мы ставим перед собой такие же амбициозные задачи, как и по развитию маршрутной сети авиакомпании, формированию требуемого парка ВС. Мы стремимся соответствовать стандартам группы компаний «Аэрофлот» по обслуживанию пассажиров и в региональном сегменте, где мы считаем себя профессионалами и предлагаем основной наш продукт», - говорит Константин Сухоребрик.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: аэрофлот  авиаперевозки  Аврора 



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