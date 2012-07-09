Морской порт Шахтерск останется под управлением компании «Сахалинуголь»

Арбитражный суд Сахалинской области подтвердил правомерность заключения договора аренды причальных сооружений и других объектов недвижимости на территории морского порта Шахтерск между ООО «Обогатительная фабрика» (находится под управлением ООО «УК «Сахалинуголь») и федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт».

Судебные разбирательства между бывшим оператором порта – стивидорной компанией ООО «Морской порт Шахтерск» с одной стороны и ФГУП «Росморпорт» и ООО «Обогатительная фабрика» – с другой длятся уже около двух лет. Истец пытается доказать, что федеральное предприятие, в ведении которого находятся все морские ворота Сахалинской области, не имело права заключать договор аренды причальных сооружений порта Шахтерск с ООО «Обогатительная фабрика».

Однако суды, а прошло уже несколько слушаний, как в Арбитражном суде Сахалинской области, так и в федеральном Арбитражном суде Дальневосточного округа, однозначно подтверждают законность передачи в долгосрочную аренду объектов недвижимости порта Шахтерск, включающие причальные сооружения и грузовые площадки под управление ООО «УК «Сахалинуголь». Именно эта компания разработала полноценную инвестиционную программу, которая позволит более эффективно использовать федеральное имущество.

«Дальневосточный капитал».