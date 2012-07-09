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РАО ЭС Востока приступает к строительству двух новых электростанций
В ближайшее время ОАО «РАО Энергетические системы Востока» начнет строительство двух крупных энергообъектов на Дальнем Востоке России – в Якутске и Владивостоке. Обе электростанции запланированы в соответствии с энергетическими потребностями регионов и включены в инвестпрограмму компании на 2012-2014 гг., утвержденную Минэнерго РФ.
В республиканском центре начнется строительство Якутской ГРЭС-2. Общая электрическая мощность 1-й очереди, которая должна быть пущена в эксплуатацию в 2015 году, 180 МВт, общая тепловая мощность – до 460 Гкал/ч.
Затем компания приступит к строительству новой электростанции (ГТУ-ТЭЦ) во Владивостоке – на площадке Центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ). Этот объект будет введет в эксплуатацию в 2014 году. Установленная электрическая мощность станции составит 139,5 МВт, тепловая мощность – 420 Гкал/ч. ГТУ-ТЭЦ будет работать на природном газе, что позволит удовлетворить растущий спрос на тепло и электроэнергию в столице Приморья без ущерба экологической ситуации. Стоимость проекта составит 10,232 млрд рублей.
«Дальневосточный капитал».
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