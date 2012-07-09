Погранпереход «Покровка» в Бикинском районе Хабаровского края стал эпицентром конфликта

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля, ZRPRESS. ОАО «Хабаровскводтранс» продолжает обслуживать транспортную инфраструктуру погранперехода «Покровка» в Бикинском районе Хабаровского края.

Ранее совет директоров компании, 100% акций которой находятся в собственности правительства Хабаровского края, заявляло о приостановке деятельности на пункте пропуска с 9 июля 2012 года, что равносильно остановке работы пункта пропуска. ОАО не может собрать оплату за свои услуги, что за 6 месяцев 2012 года сформировало убытки почти в 6 млн рублей. В качестве меры решения вопроса "Хабаровскводтранс" предложил ДВТУ Росграницы включить компанию в технологическую схему пункта пропуска, что даст возможность собирать плату за пользование принадлежащей ОАО инфраструктурой органам погранслужбы ФСБ РФ. Однако в ДВТУ ответили, что нормативные документы не предполагают такого включения и обратились в прокуратуру.

7 июля Хабаровская транспортная прокуратура вынесла предупреждение компании о недопустимости нарушения закона, а утром 9 июля гендиректор ОАО «Хабаровскводтранс» Сергей Тивиков сообщил «ЗР», что решение совета директоров компании приостановлено до принятия мер со стороны Росграницы.

Как сообщили в ДВТУ Росграницы, правительство Хабаровского края предложило управлению взять принадлежащие "Хабаровскводтрансу" объекты инфраструктуры на обслуживание. Но это не входит в перечень утвержденных обязанностей Росграницы. Решение вопроса переместилось на уровень главного управления Росграницы, скорей всего, в конфликт будут втянуты и структуры правительства РФ, ведь прекращение пропуска через госграницу РФ – КНР – нарушение межгосударственных договоренностей.

Напомним, ОАО "Хабаровскводтранс" осуществляет эксплуатацию объектов, находящихся в собственности предприятия, расположенных в селе Покровка Бикинского района Хабаровского края и задействованных для организации работы пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Покровка".

Обеспечивая обслуживание транспортных средств, следующих через пункт пропуска, предприятие осуществляет на подъездах к пункту пропуска и в его пределах хозяйственную деятельность, при этом ОАО «Хабаровскводтранс» находится на полном самостоятельном финансировании, взимая денежные средства на свое содержание и реализацию возложенных на него функций, в виде оплаты услуг предприятия. В летний период 2011 года и с начала летней навигации 2012 года, а именно с 14 мая 2012 года, перевозчики, пользующиеся услугами ОАО «Хабаровскводтранс» и использующие объекты предприятия для осуществления собственной коммерческой деятельности, не производят оплату полученных услуг.

Таким образом, не имея доходов от оказанных услуг за указанный период, предприятие лишено финансовых средств, необходимых для содержания объектов в соответствующем техническом состоянии, их обслуживания, выполнения работ по обеспечению безопасности по вышеуказанным направлениям деятельности, а также выплаты заработной платы работникам и уплаты налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством. В связи с вышеизложенным, Совет директоров ОАО «Хабаровскводтранс» ранее заявлял о решении с 9 июля 2012 года о приостановлении деятельности объектов, расположенных в селе Покровка Бикинского района Хабаровского края и задействованных для организации работы пункта пропуска. В связи с этим деятельность производственного участка занятого обслуживанием объектов транспортной инфраструктуры, должна была быть остановлена, также с указанной даты прекращалось содержание и обслуживание подъездной автомобильной дороги к пункту пропуска; причал "Покровка – Уссурийская" и береговое сооружение должны были быть закрыты для доступа посторонних лиц, а также прекращена приемка паромов КНР, сообщал ОАО «Хабаровскводтранс».

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог".