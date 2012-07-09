Дальневосточные управленцы все чаще поглядывают «налево»

В отличие от топ-менеджеров в центральных городах России, дальневосточные управленцы постоянно получают заманчивые предложения от хэдхантеров. Это демонстрирует самую главную проблему в топ-сегменте региона – хороших управленцев катастрофически не хватает. А это значит, что они очень востребованы на рынке труда и готовы рассматривать предложения работодателей.

Эту тенденцию подтверждают данные масштабного исследования, проведенного компанией АНКОР в том числе и на Дальнем Востоке. На вопрос, рассматриваете ли вы возможность смены работы на данный момент, только 16% респондентов ответили, что они не готовы обсуждать предложения о работе, их все устраивает. И 84% ответили положительно.

Какие факторы заставляют топов «смотреть на сторону»? 31% отвечают, что это наличие конкретного предложения на рынке – пока предложения нет, управленцы о смене работы не задумываются. На втором месте по популярности стоит такой ответ, как утрата интереса к текущему функционалу. И здесь, по словам рекрутеров, есть над чем задуматься и собственникам бизнеса, и эйчарам – если человек на протяжении долгих лет занимается одной и той же работой, у него нет дельных проектов, его интерес затухает и он начинает искать новые, более масштабные задачи.

Как отмечают специалисты компании АНКОР на Дальнем Востоке, очень популярный ответ на этот вопрос именно среди дальневосточников – возможность открыть собственное дело. Если в центральной части страны эту опцию топ-менеджеры относили на самое последнее место, то на Дальнем Востоке она оказалась в числе лидеров. Это говорит о том, что жители региона имеют предпринимательскую жилку, а местный рынок предоставляет для этого больше ресурсов.

При ответе на вопрос, что станет решающим фактором при принятии решения о смене работы, топ-менеджеры не были оригинальны – на первом месте стоит улучшение финансовых условий контракта (27%). Интересные задачи первостепенны для 22% опрошенных респондентов.

Наиболее популярным инструментом для поиска работы топ-менеджеры называют Интернет – они либо сами размещают свои резюме, либо просматривают то, что есть на «работных» сайтах. Набирает популярность поиск работы через контакты в социальных сетях. Кстати, согласно данным АНКОРа, на Дальнем Востоке наибольшую популярность имеет сеть «Одноклассники», в то время как вся центральная Россия давно уже в этой сети не сидит, считая это моветоном и предпочитая Twitter и Facebook. Растет популярность в русском Интернете и у социальной сети для профессионалов LinkedIn, в которой есть возможность публиковать резюме.

Не оригинальным был и ответ на вопрос относительно удовлетворенности текущим уровнем дохода. Больше половины топ-менеджеров не удовлетворены уровнем оплаты труда, причем считают, что недоплачивают им как минимум 50%.

Об этой же тенденции «недооцененности» менеджеров говорят и в компании HeadHunter – согласно данным последнего исследования, примерно треть (30%) топ-менеджеров размер компенсации не устраивает, при этом доволен своей текущей зарплатой каждый второй (52%).

Среди тех, кто получает в месяц более 400 000 рублей, довольных своими доходами больше всего. Чем выше уровень заработка, тем чаще топ-менеджеры чувствуют, что получают ровно столько, сколько надлежит. Топ-менеджеры, отметившие, что уровень текущего заработка их не устраивает, считают достойным его увеличение в 1,5-2 раза. Примечательно, что этот показатель не зависит от уровня текущего ежемесячного дохода: среди тех, кто получает от 100 000 до 200 000 рублей в месяц, как и в группе тех, кто зарабатывает более 400 000 рублей, большинство считают достаточной прибавку в полуторном или двойном размере оклада.

Еще раз доказало исследование АНКОРА и тот факт, что в последнее время значительно возросла мобильность персонала. «Если раньше люди жили по принципу – где родился там и пригодился, то сегодня все стали гораздо мобильнее, – говорит Татьяна ГРИШИНА, руководитель отдела рекрутмента холдинга АНКОР во Владивостоке. – Причем уловить логику переезда не всегда возможно. Едут и из Москвы в другие города, и из более крупных городов в более мелкие. В общем 60% топов отвечают, что они готовы к релокации. Однако при этом наш регион очень «славится» тем, что у нас нет специалистов со свободным знанием английского языка. И для топов это особенный минус».

Отмечают рекрутеры и значительный рост запросов компаний на поиск в других регионах – это особенно касается таких сфер, как ретейл (сети понимают, что пора учиться конкурировать с федеральными сетями, поэтому приглашают специалистов из центральной России для того, чтобы вывести компанию на другой уровень), промышленность, лесоперерабатывающая сфера. Увеличивается активность на рынке аграрного сектора. Причем этот бизнес готов привозить специалистов из-за рубежа.

Усиливающийся спрос на специалистов высокого уровня заставляет работодателей вступать в борьбу за лучших специалистов: в ответ на заявление об уходе топового сотрудника работодатели все чаще выдвигают ответные предложения, мотивируя очень интересными условиями по заработной плате и значительно расширяя компенсационный пакет. «В последнее время работодатели очень часто делают контрпредложения, они понимают, что удержать старых сотрудников гораздо дешевле, чем нанять новых, – говорит Татьяна Гришина. – Поэтому популярность контрпредложения в последнее время значительно возросла. В связи с этим бывают, конечно, и манипуляции, есть даже кандидаты, которые обращаются в кадровые агентства, получают предложение только для того, чтобы увеличить свою стоимость на текущем месте работы. Но такая манипуляция не может продолжаться вечно».

Очень интересным оказался ответ на вопрос: до какого возраста вы готовы работать? 27% респондентов отвечают, что они готовы работать до 60 лет, 22% – до 65, 11% – до 70 лет. Наши люди демонстрируют большую готовность и желание работать долго, в то время как рынок выдвигает обратные требования: очень часто в запросах на поиск рекрутеры видят возрастное ограничение 35-40 лет. «В центральной России эта тенденция несколько меняется, возрастная планка поднимается до 45-50 лет, – говорит Татьяна Гришина, – но на Дальнем Востоке мы не всегда можем убедить наших клиентов, если они выставляют низкую возрастную планку».

Сместился сегодня основной фокус и при подборе топовых специалистов. Если раньше работодатель основной упор делал на опыт и знания, то сегодня основной акцент – на компетенциях. По словам консультантов компании АНКОР, во многих компаниях есть разработанные модели компетенций, и если человек этой модели не соответствует, то попасть в эту компанию ему будет очень сложно.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».