Задолженность потребителей Дальнего Востока перед энергетиками превысила 7 млрд рублей

Рост неплатежей за тепло и горячую воду больно бьет по ремонтной программе энергетиков, что может сказаться на успешном прохождении очередных холодов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сложная экономическая ситуация в стране как молотом ударила по самой уязвимой отрасли - энергетике. Из-за резкого роста неплатежей на кону стоит вопрос недофинансирования ремонтной программы, а значит, есть угроза стабильного обеспечения приморцев теплом и горячим водоснабжением. Хуже в этом году платят практически все: население, промышленность, коммерческие предприятия. Мало того, добавился еще один пугающий тренд - рассчитываться с долгами не спешат предприятия и организации, финансируемые из местного и федерального бюджетов.

В ОАО «ДГК» прекрасно понимают, что на платежеспособности потребителей сказывается кризис, и идут навстречу градообразующим промышленным предприятиям и малообеспеченным слоям населения, предоставляя отсрочку оплаты теплоэнергии. Но кризис напрямую коснулся и энергетиков. ДГК снижает затраты по всем статьям расходов и производственные издержки, но в кризисных условиях - условиях тотального роста цен - это не приносит нужного эффекта.

Если бы потребители расплатились по всем своим долгам за тепло, этого с лихвой хватило бы на запланированный ДГК в 2015 году ремонт электростанций и котельных, теплотрасс и на накопление топлива к началу следующего отопительного сезона. Чтобы не поставить под вопрос надежность энергоснабжения дальневосточников, энергетики будут принимать все предусмотренные российским законодательством меры «стимулирования» своевременной и полной оплаты горячей воды и отопления, а также возврата долгов.

Энергетики отмечают, что в первом квартале снизилась платежная дисциплина даже тех, кто осуществлял платежи месяц в месяц.

Дебиторская задолженность потребителей Дальнего Востока перед ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») превысила 7 млрд рублей. Компания вынуждена приступить к реализации программы экстренных мер в отношении злостных неплательщиков, которых будут отключать от горячей воды и тепла.

Досье "Золотого Рога": За 4 месяца 2015 года наибольшая сумма долга сложилась в Хабаровском (3,6 млрд рублей, из них долг населения составляет 2,97 млрд рублей) и в Приморском краях (1,95 млрд рублей, в том числе долг населения составляет 1,44 млрд рублей). В зоне ответственности ЛуТЭК в Пожарском районе долги превысили 38 млн рублей, из них около 28,6 млн рублей приходится на население.

Больше всего долгов накопили население и предприятия жилищно-коммунального сектора.

Мало того, в Приморье за тепло и ГВС все еще не рассчитались бюджетные организации. Из-за этого в число отключенных объектов рискуют попасть школы, детские сады, медицинские и образовательные учреждения. Компания вынуждена будет отключать и эти объекты от тепла и горячей воды.

«Отключение - мера непопулярная, но для того, чтобы воздействовать на неплательщиков, мы вынуждены пойти на это. Ничего другого нам в этой ситуации не остается. Ведь недополученные средства за уже отпущенную тепловую энергию нам приходится компенсировать банковскими кредитами под высокие проценты. А зачастую банки отказываются кредитовать даже под 20% годовых! Эти средства мы направляем на ремонтную кампанию, которая уже идет. Отложить ее мы не можем, поскольку качественные ремонты - это необходимое условие для бесперебойной подачи тепла в период нашей долгой зимы», - сказал заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДГК» Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ.

Параллельно энергетики продолжают практику взыскивания долгов через суды. Всего на стадии рассмотрения судами находится более 44,5 тыс. исков на 1,8 млрд рублей. На исполнении свыше 102 тыс. судебных актов более чем на 1,5 млрд рублей.

«В настоящее время мы проводим анализ, по итогам которого будем ужесточать меры воздействия на таких потребителей, а значит, все без исключения должники будут платить пеню», - отметил Дмитрий Богдановский.

Стоит отметить, что перед отключением нерадивых потребителей энергетики проводят с ними большую работу, предлагая должникам разные варианты гашения долга. Отключение - это крайняя мера, на которую идут энергетики в случае, когда неплательщик не гасит свой долг добровольно.

Мало того, энергетики поощряют тех потребителей, кто соблюдает договорные условия, вовремя и в полном объеме оплачивает счета за тепло и горячую воду, а также не имеет дебиторской задолженности. Так, в конце мая ДГК в рамках регионального этапа акции «Надежный партнер» наградила лучших потребителей теплоэнергии среди юридических лиц.

«Главная цель акции «Надежный партнер» - повышение эффективности взаимоотношений с потребителями. Мы выражаем благодарность тем предприятиям, которые занимают ответственную позицию в выполнении своих обязательств перед поставщиком энергоресурсов. Поскольку платежная дисциплина в энергетической отрасли напрямую влияет на экономическую стабильность в регионе, победители и лауреаты «Надежного партнера» помогают поднимать экономику не только в своем городе, но и в регионе в целом», - говорит Дмитрий Богдановский.

Благодарность ответственным партнерам это хорошо, но не следует забывать, что исправно рассчитываться за потребленные ресурсы это ОБЯЗАННОСТЬ любого хозяйствующего субъекта. И переломить кризисную ситуацию в Приморье нужно незамедлительно. А без помощи местных властей здесь не обойтись.

Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» вынужден вводить ограничения на подачу горячего водоснабжения в некоторых домах Владивостока. Управляющие организации, обслуживающие эти дома, должны энергетикам более 70 млн рублей. И это при том, что УК самостоятельно производят сбор платежей с жильцов за услуги отопления и горячего водоснабжения. Однако собранные денежные средства почему-то не доходят до энергокомпании, а оседают на счетах нерадивых УК, ТСЖ и ЖСК.

«Мы неоднократно обращались к управляющим организациям с требованием оплатить задолженность или заключить соглашение о ее поэтапном гашении, а также направили исковые заявления в суд, по многим из которых уже получили исполнительные листы. Однако ситуация не меняется, и задолженность продолжает расти», - отмечают в «Приморской генерации».

В соответствии с действующим законодательством филиал «Приморская генерация» ОАО «ДГК» уже направил предупреждения о наличии задолженности в адрес управляющих организаций, в которых им предлагается до 22 июня 2015 года закрыть накопленные долги. В ином случае подачу горячего водоснабжения в ряде домов, обслуживаемых данными компаниями, планируется ограничить.

Жесткие меры принимаются и к бизнесу. Так, 3 июня было отключено от теплоснабжения сельхозпредприятие в г. Партизанске ООО «ДЭМ-Лазурное КСП». Тепличное хозяйство задолжало энергетикам за тепло и горячую воду более 11 млн рублей.

Учитывая социальную значимость сельскохозяйственной деятельности, энергетики долгое время не применяли жестких мер по отношению к предприятию-должнику и стремились решить проблему путем переговоров. В результате в мае 2015 года было заключено соглашение о поэтапном погашении сформировавшейся задолженности согласно индивидуально разработанному и утвержденному графику. Однако спустя месяц ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» нарушило это соглашение и прекратило платежи.

«У нас не остается другого выхода, кроме как, согласно действующему законодательству, прекращать предоставление услуг до момента полной выплаты задолженности», - отмечают энергетики.

В сложившихся условиях многое будет зависеть от позиции краевых властей и муниципалитетов. Хочется верить, что Приморье не вернется в холодные 90-е, а будет успешно развиваться в комфортных для ведения бизнеса и жизнедеятельности людей условиях.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.