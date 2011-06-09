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Страдают белые, серые...
В России каждая вторая компания становится жертвой экономических преступлений, теряя в среднем по $3,1 млн. Исследование, проведенное специалистами компании Pricewaterhouse Coopers и Университета Мартина Лютера, выявило, что Россия оказалась впереди других стран мира по уровню экономической преступности. Более 60% опрошенных в России пострадали от использования служебного положения в личных целях, сообщает информационное агентство "ФК-Новости".
Популярность экономических преступлений быстро растет не только в России, но и по всему миру. В этом году обзор экономических преступлений проводился всего во второй раз - впервые это было сделано в 2003 г. Но и за такой короткий срок полученная специалистами Pricewaterhouse Coopers картина разительно изменилась. Если в 2003 г. только 37% представителей компаний во всем мире признались, что стали жертвами мошенников, то теперь их количество увеличилось до 45%. Сумма среднего ущерба, понесенного компаниями от "поддающегося оценке мошенничества", составила в мире $1,7 млн, а в России этот показатель оказался почти в два раза больше.
С другой стороны, в России, как оказалось, в экономических преступлениях в большей степени повинно само руководство компаний. Так, если в мире финансовые правонарушения совершают средний менеджерский состав и линейный персонал (в 77% случаев), то в России это является прерогативой топ-менеджмента (50%).
Впрочем, в России оценить объем экономической преступности объективно будет сложно. Исследование касалось только ущерба, понесенного крупнейшими "белыми" компаниями. Между тем, по оценкам специалистов, до 40% всей российской экономики занято "серым" и "черным" бизнесом. Иными словами, экономические преступления в "белой" сфере вряд ли являются единственной проблемой российской экономики.
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