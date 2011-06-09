Отчитайтесь в режиме on-line

Уже на протяжении нескольких лет налоговые службы края принимают отчеты от плательщиков через сеть Интернет, однако частные предприниматели и юрлица не спешат воспользоваться удобным нововведением и возможностью избежать бумажной волокиты.

Преимущества такой системы заключается в том, что отчет может быть отправлен в любой день недели и любое время суток, вплоть до последнего дня отчетности. Так же по электронной почте от налоговой службы поступят сведения об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом. Электронно-цифровая подпись, присваиваемая каждому пользователю подобной схемы отчетности, позволит свести общение с налоговой инспекцией и службой статистики до отправления всех документов по "электронке" без необходимости дублировать документы на бумажный носитель.

Отчеты, присланные налогоплательщиком, проходят входной контроль и разносятся на лицевые счета автоматически, что исключает технические ошибки и повышает оперативность обработки информации. Отослав отчет по электронной почте, плательщик получает гарантированное подтверждение доставки отчетности, которое имеет юридическую силу в спорных ситуациях.

Стать абонентом специальной системы налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в электронном виде через Интернет несложно. Необходимо подать соответствующее заявление в налоговые органы и заключить договор со специализированным оператором связи.