За пустующую землю придется платить дороже

Госдума намерена вдвое повысить налог на неиспользованные земли. "Мы хотим выйти с инициативой и повысить земельный налог от двух до пяти, а может быть, и до семи раз за неиспользованные земли", - заявил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Геннадий КУЛИК.

Причина данного намерения, по словам Геннадия Кулика, кроется в желании ускорить процесс оформления земли и вывести эту землю на рынок. Проект соответствующих поправок в законодательство будет вскоре рассмотрен на заседании комитета.