Налогообложение рыбаков необходимо усовершенствовать

Необходимо усовершенствовать систему налогообложения в рыболовецкой отрасли. Об этом заявил Михаил ФРАДКОВ, выступая на заседании Правительства РФ, где рассматривались проблемы госуправления водными биоресурсами.

По его словам, еще не все условия созданы для того, чтобы этот бизнес чувствовал себя уверенно. "Налоговая система недостаточно эффективна и не позволяет рыбакам открыто эффективно работать в интересах и своих, и нашего населения", - подчеркнул глава кабинета министров.