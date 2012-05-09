Дальнему Востоку крайне нужна молодежь. Даже без опыта

Вакансий для молодых специалистов на Дальнем Востоке становится все больше – количество предложений, размещенных на сайте HeadHunter, увеличилось на 10% по сравнению прошлым годом, а рост размещенных на сайте резюме составил 27%.

Лидерство в рейтинге самых востребованных по-прежнему удерживают специалисты в сфере продаж с 50% от общего числа размещенных вакансий. Популярностью также пользуются банкиры, фармацевты, логисты, специалисты в сфере информационных технологий. Поднялись в рейтинге востребованности молодые специалисты без опыта работы. Средняя предлагаемая заработная плата по Дальнему Востоку составила 30000 рублей в месяц. В крупнейших городах Дальнего Востока – Владивостоке и Хабаровске – этот показатель составил 35000 рублей в месяц.

Среди соискателей Дальнего Востока сфера продаж также пользовалась популярностью. Более 20% размещенных в марте резюме составили специалисты по продажам. Однако заработные ожидания дальневосточников почти на 30% выше, чем предлагаемые зарплаты. Средняя зарплата, на которую рассчитывают специалисты в округе, – 40 000 рублей в месяц. Больше всего резюме на сайте HeadHunter разместили сотрудники из Приморского края, с незначительным отставанием за ними – жители соседнего Хабаровского края.

«В целом с начала 2012 года мы видим позитивную тенденцию на рынке труда. Количество резюме молодых специалистов и вакансий для них на нашем сайте растет. Это дает шанс студентам, которые в скором времени защитят дипломные работы и станут специалистами, найти достойную работу в своем городе», – рассказала Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор филиала HeadHunter на Дальнем Востоке.

«Начиная карьеру, кандидаты на Дальнем Востоке, как правило, имеют хорошую подготовку, – считает Наталья КОВАЛЕНКО, директор сети филиалов кадрового холдинга АНКОР, Дальний Восток. – Они оканчивают сильные вузы, образование в которых высоко ценится во многих регионах страны, в том числе центральных. Традиционно самая сильная высшая школа на Дальнем Востоке представлена техническими, медицинскими и морскими вузами. Однако, несмотря на высокий уровень подготовки кандидатов в большинстве отраслей, специалистов отдельных направлений найти в регионе бывает сложно. Например, затруднен поиск сотрудников на руководящие позиции – управляющих директоров, региональных директоров и менеджеров среднего звена. Определенные сложности также возникают при поиске медицинских представителей в отдельных городах региона – Хабаровске и Южно-Сахалинске. Например, яркая специфика кандидатского поля Хабаровска – сложность привлечения медицинских специалистов в международные фармацевтические компании в силу приверженности профессии: врачи и выпускники медицинских вузов не готовы переходить в продажи. Подбору медицинских представителей в Южно-Сахалинске, в свою очередь, препятствует отсутствие высших медицинских учреждений и, как следствие, кандидатов с высшим медицинским образованием».

Компании же готовы брать молодых специалистов на работу. Причем если раньше основной проблемой выпускников было отсутствие опыта работы, то сегодня у многих молодых специалистов он есть. Примечательно, что согласно исследованию, проведенному компанией АНКОР, 81% дальневосточных выпускников имеет опыт работы к моменту окончания вуза. Среди них большинство (57%) работает сроком от года и более, 55% работали по специальности на момент окончания вуза. Но есть и такие (1%), кто не планирует искать работу даже после получения диплома.

«Как показывает наше исследование «Положение молодых специалистов на рынке труда глазами выпускников и студентов вузов», на момент окончания вуза большинство выпускников уже имеет опыт работы, – говорит Ольга СОЛОВЬЕВА, руководитель группы по подбору персонала кадрового холдинга АНКОР в Хабаровске. – Молодые люди сейчас стараются как можно раньше стать более независимыми, обособиться от родителей, а многие еще в совсем юном возрасте задумываются о своей будущей карьере. На фоне этого кандидат, который к моменту получения диплома не имеет никакого опыта работы, вызывает сомнения. Пусть это будет опыт подработки, не обязательно по специальности. Практика, интерес к развитию, целеустремленность, навыки коммуникации и другой подобный опыт – все это может сыграть решающую роль для молодого специалиста в трудоустройстве».

Отмечают работодатели региона и тот факт, что сегодня уже нельзя подходить одинаково ко всем без исключения выпускникам – кто-то во время обучения в вузе успевает получить такой опыт и вполне может претендовать в том числе и на управленческие вакансии.

«Мы готовы сегодня выпускникам вузов платить столько, сколько они готовы взять, – говорит Александр ИВАНОВ, директор дилерского центра КИА технохолдинга «Сумотори». – Но это должен быть не голый оклад, а деньги, заработанные сотрудником для компании. Конечно, не всем выпускникам вузов мы готовы предложить одинаковые условия, кто-то имеет хороший потенциал для развития – поэтому его мы берем на стартовые условия с последующим увеличением оплаты труда, а у кого-то к окончанию вуза уже накопились такие опыт и знания, что его можно брать на зарплату опытного специалиста. Все зависит от конкретного человека. Нам нужны технические специалисты, маркетологи, бухгалтеры, юристы – спектр достаточно широк. Мы настроены брать на работу способных, грамотных людей, которые могут приобретать опыт и развиваться вместе с нами».

Смещается интерес в пользу выпускников вузов и в Дальневосточном филиале ОАО «Ростелеком»: «При оценке кандидатов-выпускников для нас важен не столько статус вуза, сколько увлеченность выбранной профессией, позитивный настрой, широкий диапазон, высокая мотивация к работе с полной отдачей именно в нашей компании и восприятие результатов своей работы как части общего дела, – говорит Елена СИМОНОВА, директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегиона «Дальний Восток» компании «Ростелеком». – В последнее время увеличились наши потребности, например, в ИТ-специалистах, в связи с тем, что идет отток кадров в другие регионы России. Именно поэтому мы стали присматриваться к выпускникам. Тем более что и молодые специалисты сегодня стали более бизнесориентированы, по сравнению с тем, что мы видели раньше. Сейчас ожидания выпускников конструктивны. В первую очередь они смотрят на карьерные, профессиональные возможности, на то, насколько интересна работа, и уже в последнюю очередь рассматривают вопросы заработной платы. Сегодня студенты понимают, что если ожидания компании относительно него оправдаются, это обязательно найдет отражение в зарплате».

Некоторые компании и вовсе делают ставку исключительно на молодежь. «Основной двигатель нашей компании – это ИТ-специалисты, программисты, системные администраторы, – говорит Андрей АНТОНЕНКО, директор по развитию компании «Фарпост». – Специалисты с опытом работы воспитаны на старых устоях, сейчас эти принципы в нашем деле уже не работают, поэтому мы очень заинтересованы в молодых кадрах. Для нас гораздо эффективнее находить молодых сотрудников после университета и вкладывать в них те компетенции, которые востребованы в настоящий момент».

Однако основной проблемой в вопросах трудоустройства выпускников вузов, по мнению директора агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галины ПОПОВОЙ, остается несовпадение ожиданий молодых специалистов и работодателей.

«У многих выпускников действительно слабые представления о том, какие компании есть на рынке, какие условия они выдвигают, за что они готовы предложить хорошую зарплату, а за что нет. А работодатели часто разочарованы тем, что выпускники не обладают теми знаниями, которые нужны в первую очередь на рабочих местах», – говорит она.

Если говорить об ожиданиях по заработной плате, которую хотят получать выпускники вузов, то в прошлом году, по словам Галины Поповой, в среднем они запрашивали 30 тысяч рублей. Конечно, были те, кто хотел и 60, но многие начинающие специалисты были готовы работать и за 10-15.

Немаловажную роль сегодня в успешном трудоустройстве молодых специалистов играют и их личностные качества. По словам Екатерины ЧЕРНОВИЦКОЙ, заместителя руководителя департамента образования и науки администрации Приморского края, главная задача высшей школы – не только дать знания и воспитать интеллигентного и образованного человека, но и сделать его успешным. А успешным человек может стать только тогда, когда найдет себя в профессии. Сегодня востребованы не только диплом, в котором хорошие оценки, и хорошие знания, сегодня очень важны новые компетенции, которыми должен обладать выпускник, и самое важное – это человеческие качества. У многих компаний вопросы не к диплому, а к самому человеку: способен ли он работать в коллективе, способен ли взять на себя ответственность? Это очень важно».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».