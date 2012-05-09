«АмурЭкспоФорум»: Миссия – объединять

В июне «АмурЭкспоФоруму» исполняется 20 лет. Эту международную выставку-ярмарку организует и проводит ОАО «Амурская ярмарка».

Гость «ДК» – Анатолий ТЕЛЮК, генеральный директор этого акционерного общества, заслуженный предприниматель РФ, кандидат философских наук.

– Почему возник «АмурЭкспоФорум»?

– Видимо, в начале 1990-х, в то тяжелое, интересное и очень необычное время, в ярмарках-выставках была объективная потребность. Когда исчезла плановая экономика и стали зарождаться рыночные отношения, у активных деловых людей было много желания работать по-новому, но отсутствовали элементарные знания, как это делать. Тогда, с одной стороны, были предприятия, которые что-то производили, но не умели свою продукцию продвигать, с другой – были люди, которые хотели что-то приобрести, но не могли найти нужное. Тогда ведь не было ни широкой маркетинговой работы, ни Интернета, недоставало печатной информации. В России только зарождалось ярмарочное движение. И на Дальнем Востоке наша амурская ярмарка стала площадкой, где встречались спрос и предложение. На первых ярмарках доходило до анекдотических ситуаций. Например, рядом с грейдерами, тяжелыми землеройными механизмами были выставлены …мины. Настоящие, но без взрывателей…

Первую ярмарку мы провели в середине июля 1992 г., приурочив её к празднованию Дня города.

Подготовили её буквально за несколько месяцев. В то время я возглавлял Союз промышленников и предпринимателей Благовещенска, который вместе со специалистами городской администрации и занимался организационной работой. Инициатором и лидером, мотором нового дела был тогдашний мэр Благовещенска Юрий ЛЯШКО. Без его участия в такой короткий срок ярмарка не могла бы быть подготовлена.

Когда решили проводить ярмарку, то главный вопрос был – где? Своего здания у Амурской ярмарки тогда ещё не было, да и одноимённого акционерного общества тоже не существовало. С Юрием Гавриловичем мы перебрали несколько вариантов, и в конце концов в качестве основной площадки выбрали Дворец профсоюзов и резервной – Дом молодежи. По той простой причине, что в них был более-менее приемлемый набор инфраструктурных элементов. Вторая площадка появилась, как вынужденная мера. Для нас совершенно неожиданной оказалась реакция потенциальных участников. Сначала планировался небольшой круг – в пределах 100. А пришлось принять, разместить и предоставить рабочие места почти 500 фирмам – из России, Китая, Северной и Южной Кореи, Гонконга, Тайваня, Японии, Израиля, Польши и шести стран СНГ. О том, насколько востребованной оказалась эта ярмарка, можно судить по такому факту. За предыдущие пять лет сотрудничества Амурской области с зарубежными партнёрами сделок было заключено меньше, чем за одну ярмарочную неделю.

Во время работы первой ярмарки был заключён наш первый договор о сотрудничестве с Хэйлунцзянским выставочным центром (Харбинской ярмаркой), а впоследствии – практически со всеми выставками России.

Мы почувствовали, что взялись за действительно нужное дело.

– Анатолий Васильевич, наверное, тогда и какие-то планы на перспективу строились. Сейчас, на пороге юбилейного «АмурЭкспоФорума» вы можете сказать, что достигли того, о чем мечтали?

– Никаких долговременных планов у нас тогда не было. Прошло всего несколько лет, как была открыта граница, заработала Благовещенская таможня. Многие ходили обалдевшими от появившихся возможностей. Вспомните, Благовещенск в начале 1990-х стали называть «Адидасовском». Через нашу таможню, считай, вся Россия прошла… Поэтому сначала мы действовали по известной формуле: «ввяжемся в драку, а дальше посмотрим, что получится». И, конечно, была определенная эйфория. Было очень интересно, эффективно и полезно организовывать международные выставки-ярмарки. У нас появилась иллюзия, что можем проводить по 4-6 ярмарок в год. Мы, конечно, ошибались. И в первую очередь потому, что Благовещенск – город тупиковый с точки зрения коммуникаций. В то время крайне сложно было с авиасообщением. К примеру, один из смоленских участников из Москвы долетел до Южно-Сахалинска, потом – в Хабаровск, а из Хабаровска на поезде добрался в Благовещенск.

Вторая проблема – это отсутствие материальной базы, на которой можно было проводить ярмарки.

Со временем, эти проблемы частично разрешились. Сейчас для одномоментного размещения экспонентов имеем порядка 6 тыс. кв. м собственной закрытой площади в торгово-выставочном комплексе и достаточно большую открытую площадку. Тем не менее её надо расширять для размещения крупногабаритных экспонатов – спецтехники, образцов малоэтажного строительства – каждый год мы видим, что рядом с ярмаркой вырастает целый городок из деревянных домов, различных беседок и т. д.

– Как удалось создать собственную торгово-выставочную базу?

– Очень трудно. В декабре 1992 года было зарегистрировано ОАО «Амурская ярмарка». Усилиями этого коллектива в Благовещенске и создан торгово-выставочный комплекс. Помощи, к сожалению, мы ни от кого не получали. Собственная база у нас появилась, можно сказать, по воле случая. Мы рискнули взять огромный кредит под бешеную ставку (200% годовых!) и выкупить часть второго этажа обанкротившейся швейной фабрики. В дальнейшем старались приобретать и другие выставлявшиеся на аукцион помещения фабрики. За несколько лет выкупили два этажа.

Тяжелое было время. Денег не хватало, а надо было рассчитываться за кредиты. Крутились, как могли, случалось, сидели и без зарплаты. Кто-то, не выдержав, ушел; кто-то остался и до сих пор работает в акционерном обществе. Конечно, если бы была поддержка и осознанная линия поведения у власти, то можно было бы сделать процесс создания выставочной базы менее болезненным и более эффективным. Но у нас в те годы часто менялись губернаторы, вместе с ними менялись и команды, им, по большому счёту, было не до ярмарок.

Ну, а потом, когда мы помещения выкупили, надо было их реконструировать, сделать пригодными для проведения такого рода крупных мероприятий. Эта была другая, большая и объемная работа.

Справиться с ней удалось благодаря нескольким факторам. Расположение здания изначально было удачным – в центре города. А когда у нас появились торговые площадки, в малый бизнес резко пошли очень многие бывшие инженеры, демобилизованные офицеры, представители интеллигенции, которые не хотели сидеть без куска хлеба. Мы и решили создать цивилизованные условия для постоянной торговли (постоянно действующей ярмарки), а эпизодически, в определенное время, проводить и международные. По договору, участники «постоянной ярмарки» на несколько дней освобождали для них арендуемые площади. В результате за счет торгового центра мы зарабатывали, аккумулировали средства и пускали их на развитие, развитие и еще раз развитие. Таким образом, мы смогли провести реконструкцию здания, и его обновление не прекращается по сей день.

Если бы сейчас начинать всё сначала, то у нас бы ничего не получилось. Потому что давление надзорных служб теперь таково, что, оглядываясь назад, я не представляю, как сегодня мы могли бы прорваться. В то время чиновник был не таков, каким он является сейчас. Было попроще. В результате убогое здание нам удалось превратить в то, что имеем сейчас, – один из крупнейших современных торгово-выставочных центров Дальнего Востока. И с 1994 года у «АмурЭкспоФорума» появилась постоянная прописка.

– Анатолий Васильевич, многие амурские предприниматели не скрывают, что стартовой площадкой для становления их дела стал именно «АмурЭкспоФорум». Можно ли считать, что он отражает историю развития амурского бизнеса вообще?

– «АмурЭкспоФорум» в большей степени ориентирован на участие малого и среднего бизнеса. Выставка-ярмарка привлекательна для переработчиков сельскохозяйственной продукции, торгующих структур. Но ведь в экономике региона заметную роль играют и крупные промышленные предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, производством электроэнергии, машиностроением и т. д. Правда, в последние годы и они участвуют в «АмурЭкспоФоруме» (группа компаний «Петропавловск», Бурейский крановый завод, Зейская и Бурейская ГЭС и т. д.), но при этом прямо говорят, что цель их участия в ярмарках – имиджевая. Хотя в отдельных случаях не исключается и возможность продвижения продукции. Так, самоходный зерноуборочный комбайн «Амур-Палессе», собранный на ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш» из комплектующих белорусского производства, впервые был представлен на нашей выставочной площадке. Теперь эти комбайны уже работают на амурских полях.

Традиционно у нас представлена строительная отрасль. Её развитие действительно можно проследить по участию компаний в «АмурЭкспоФорумах». Теперь заметен интерес к новым строительным технологиям и материалам, быстровозводимому жилью, малоэтажному строительству.

С помощью «АмурЭкспоФорума» можно увидеть и как развивается туризм. Ежегодно в выставке-ярмарке участвуют несколько десятков туристических фирм – и российских, в том числе наших, амурских, и зарубежных. Если прежде местные фирмы предлагали в основном выездные маршруты, то в последнее время стало возрастать число предложений по Приамурью. Доля их в общей массе ещё незначительна, но то, что наметился интерес к внутреннему туризму, мы отмечаем.

С туризмом связано и недавно появившееся на «АмурЭкспоФоруме» отдельное направление – выставка продукции мастеров народного творчества. Дело в том, что гости Амурской области жаловались: отсюда нечего увезти в качестве местного сувенира. В 2010 г. году мы провели специализированную ярмарку сувенирной продукции, посвященной 155-летию Благовещенска. И убедились в том, что в городе есть удивительно талантливые люди, которых надо было просто поддержать.

Кроме того, на мой взгляд, «АмурЭкспоФорум» показывает очень важное и перспективное обстоятельство: несмотря на большие трудности у нас встает на ноги местное самоуправление. В последние годы ряд муниципальных образований выставляют коллективные экспозиции. Скажем, Благовещенск представляет малый бизнес, Тында, Сковородино, Свободный – потенциал и инвестиционную привлекательность своих территорий. В этом году, к примеру, Благовещенский район будет презентовать необычное для нас строительство – экопарк. Даже космодрому «Восточный», казалось бы, какой экономический эффект даёт участие в выставке-ярмарке? Но администрация ЗАТО Углегорск на протяжении уже нескольких лет формирует «космическую» экспозицию – с планшетами, муляжами побывавших в космосе объектов, проектами… На ярмарке бывает очень много молодежи, для неё увидеть всё это – полезно.

– С первых лет существования «АмурЭкспоФорум» позиционируется как международная выставка-ярмарка. Не секрет, что зарубежное участие у вас в основном представлено китайскими делегациями. А заметен ли интерес к «АмурЭкспоФоруму» у других наших соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону?

– Интерес есть. На протяжении многих лет он держится примерно на одном уровне.

Китайцы едут с удовольствием, хотя и прекрасно понимают, что эта ярмарка регионального значения, она не даёт возможности продвижения каких-то крупных проектов. Но тем не менее, когда несколько лет назад мы показали нашим китайским партнерам возможности поставок в Россию спецтехники и, кроме того, устроили на «АмурЭкспоФоруме» выставку китайских легковых автомобилей, то на территории Благовещенска появилось несколько совместных российско-китайских специализированных фирм. Через них китайская спецтехника расходится по всей России.

Постоянно выражают намерение участвовать в амурских выставках-ярмарках бизнесмены из Кореи, Японии, Монголии. Заявлялись вьетнамцы. Но не всегда желание совпадает с возможностями. Всё-таки дают о себе знать существенные транспортные расходы, таможенная политика.

Сейчас со вступлением России в ВТО ситуация изменится – отношения будут более открытые, посмотрим, как это отразится на наших связях.

– Какими вы видите перспективы ярмарочного движения в Приамурье?

– Я не думаю, что будет потребность проводить крупные ярмарки чаще, чем раз в год. Ярмарка будет иметь несколько направлений – в этом проявление её универсализма. Другое дело, что можно было бы организовывать всё более масштабно, но для этого нужна иная материальная база. Ведь «АмурЭкспоФорум» помимо выставочных экспозиций традиционно предлагает насыщенную деловую программу – семинары, презентации новых проектов, проходили даже научные симпозиумы. На этот год заявлены круглые столы по проблемам предпринимательства, развития внутреннего туризма, историко-культурных связей сопредельных территорий.

Мы отмечаем, что наши мощности уже маловаты. Вот даже на церемонию награждения победителей конкурса «Медаль Амурской ярмарки» приходится приглашать ограниченное число участников: наш конференц-зал не может вместить всех желающих.

Людмила БУЙНИЦКАЯ, «Дальневосточный капитал».