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Общественный ответ на земельный вопрос

09 Апреля 2019, 11:39 | Дальний Восток

На первом заседании общественного совета при департаменте земельных и имущественных отношений администрации края обсудили направления совместной работы

Вопросы, связанные с распоряжением землей и имуществом Приморского края, теперь будут решаться с учетом мнения общественности. Направления совместной работы обсудили в минувшую среду, 3 апреля, на первом заседании общественного совета при департаменте земельных и имущественных отношений Приморья.

Согласно положению о работе совета, в него входит до 15 человек – представители общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, хорошо разбирающиеся в земельном законодательстве. Регламент своей работы общественники определят самостоятельно.

 


 

 

Предполагается, что совет будет обеспечивать независимый контроль работы департамента земельных и имущественных отношений, а также выступать с инициативами и предложениями.  Как отметил вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, руководство региона намерено сделать работу департамента максимально прозрачной и понятной для жителей Приморья. От общественного совета ждут «обратной связи» по уже принятым решениям в сфере земельных и имущественных отношений, а также проработанных предложений, которые позволят совершенствовать законодательство и упрощать административные процедуры, что является одной из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

В частности, мнение общественников обязательно учтут при разработке типовых регламентов для органов власти по оказанию услуг, связанных с предоставлением земельных участков. Напомним, что разработка общих для всех муниципалитетов Приморья «правил игры» в сфере земельных отношений является одним из мероприятий по улучшению позиций края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

- Мы намерены внедрить типовые регламенты, которые должны привести в одинаковое состояние все процессы, касающиеся сферы земельных отношений. Это важно и для граждан, и для взаимодействия с бизнесом, ведь земля всегда требуется для запуска нового проекта или расширения уже существующего. Хотя ряд ключевых решений в этом направлении уже принят, всегда необходимо искать баланс между интересами государства, бизнеса и общества, - отметил Константин Богданенко. – Надеюсь, что совет поможет нам принимать взвешенные и объективные решения, а также сфокусироваться на решении задач, важных для Приморья. 

 


 

 

- Члены совета – это представители больших групп населения Приморского края, лидеры общественных объединений. Они хорошо знают проблемы, которые волнуют людей, могут вынести на рассмотрение совета эти вопросы, и совместно мы сможем найти нужное решение, -  добавил вошедший в совет президент Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Артем МОИСЕЕНКО.

 


 

 

- На протяжении ряда лет в Приморье практически не решались проблемы, которые связаны с выделением земельных участков многодетным семьям. Сейчас процесс идет, но очень медленно.  У нас есть предложения по улучшению ситуации, в том числе – с учетом опыта других регионов. Надеюсь, что участие в работе общественного совета поможет решить имеющиеся проблемы, - считает руководитель Владивостокского отделения ПРОО «Совет многодетных родителей» Евгения КУСТОВА.

Кроме того, совет обеспечит общественный контроль процесса передачи полномочий по распоряжению земельными участками во Владивостоке, собственность на которые не разграничена, с краевого на муниципальный уровень. Согласно принятому в конце 2018 года решению, городские власти получат право распоряжения землей с 1 мая. К этому сроку департамент земельных и имущественных отношений Приморского края должен передать администрации Владивостока значительный объем документов. Ожидается, что представители совета примут участие в решении возникающих организационных вопросов, связанных с передачей документации.

 


 

 

Один из участников совета, директор ООО «Центр медицинского комплектования» Андрей ГЛАЗКОВ рассказал о деятельности рабочей группы по выполнению «дорожной карты» в сфере землепользования в Приморском крае. По решению большинства членов общественного совета именно он стал председателем новой структуры.

- Часть наших наработок уже внедрена департаментом земельных и имущественных отношений. Сейчас нужно сосредоточиться на конструктивном обсуждении проблем, которые еще остаются, и предлагать пути их решения, - уверен Андрей Глазков.

На фото: Согласно положению о работе совета, в него входит до 15 человек – представители общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, хорошо разбирающиеся в земельном законодательстве.

Фото автора.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: земля  общественный совет 



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