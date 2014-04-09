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Дальнему Востоку создадут госфонд развития
Основные изменения, вносимые в налоговый кодекс РФ и устанавливающие особые режим налогообложения для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, направлены на формирование более благоприятного режима налогообложения, чем в странах АТР.
Минвостокразвития РФ разработало законопроект, предусматривающий создание государственного фонда развития Дальнего Востока за счет средств бюджета.
Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и иные законодательные акты в связи с принятием федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки Дальнего Востока" опубликован на едином портале размещения нормативно-правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что источниками формирования средств фонда развития Дальнего Востока являются остатки средств федерального бюджета на начало текущего финансового года, соответствующие объему дополнительных доходов в отчетном финансовом году от следующих источников: налога на добавленную стоимость, уплачиваемого на территории ДФО; сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов, взимаемых на территории ДФО; налога на добычу полезных ископаемых (за исключением дополнительных доходов от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья), уплачиваемого на территории ДФО.
Кроме того, в фонд планируется направлять средства от иных источников, в том числе: доходы от размещения временно свободных средств фонда развития Дальнего Востока; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развитием Дальнего Востока; межбюджетные трансферты из федерального бюджета, передаваемые фонду развития Дальнего Востока и ряд других средств.
В качестве налоговых льгот, в частности, предлагается освободить резидентов территорий опережающего развития (ТОР) от уплаты НДС, ввести пониженную ставку по налогу на прибыль организаций (для организаций-резидентов налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере ноль процентов, размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть выше 5% в течение первых десяти лет и не может быть более 10% в течение следующих налоговых периодов), освободить от налогообложения по налогу на имущество организаций и ряд других.
"Основные изменения, вносимые в части первую и вторую НК РФ и устанавливающие особые режим налогообложения для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, направлены на формирование более благоприятного режима налогообложения, чем в странах АТР", - поясняются налоговые предложения в документе.
Минвостокразвития также опубликовало проект федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока".
В законопроекте под территорией опережающего социально-экономического развития (далее также - ТОР) понимается "территория регионов Дальнего Востока, входящих в состав ДФО, на которой в соответствии с решением правительства РФ в целях развития регионов Дальнего Востока установлены особые правовые режимы осуществления предпринимательской и иной деятельности".
Законопроект устанавливает, что ТОР создаются по решению правительства на основании предложений уполномоченного федерального органа на всех категориях земель. Создание ТОР финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджетов регионов Дальнего Востока, местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством РФ и иных источников.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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