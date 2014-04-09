Механизм аукционов по распределению рыбных ресурсов в Приморье практически не работает

Распределение рыбопромысловых участков в Приморье идет полным ходом. Однако пока бюджет Приморского края от распределения государственной собственности получает мизерные суммы. Зато предприниматели весьма существенно экономят свои средства.

Восемь рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водоемах отданы бизнесу, который будет добывать на них большинство пресноводных видов рыб, таких как сазан, карась, верхогляд, щука, толстолобик и т. д.

3 тыс. рублей за озеро

Как рассказал «Золотому Рогу» директор департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края Александр ПЕРЕДНЯ, перечень этих участков был утвержден постановлением от 17 сентября 2009 года № 248-па.

«По результатам проведенных конкурсов на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в бюджет поступила сумма в размере 95 тыс. рублей. Цена за каждый лот, в зависимости от предложений участников конкурсов о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, была различна от трех до пятидесяти тысяч рублей», - подчеркнул директор рыбного департамента.

Смехотворный доход государства, полученный от реализации права на добычу пресноводной рыбы, на этих участках говорит о том, что по существу настоящей борьбы на этих конкурсах не было. Для сравнения: три тысячи рублей на рынках Владивостока стоит один крупный толстолобик, а предприниматель заплатил эти деньги за право добывать в водоеме десятки тонн рыбы.

Эксперты считают, что бизнес был не проинформирован о проведении данных конкурсов, ведь, можно предположить, в предпринимательской среде есть компании, готовые заплатить гораздо больше за возможность вести промысел на этих водоемах, но, видимо, информация о торгах не была растиражирована должным образом организаторами конкурса.

Правда, есть и другая версия. Участки на водоемах не пользуются популярностью у предпринимателей, так как они просто не могут участвовать в проводимых торгах из-за законодательных ограничений, которые выдвигают организаторы конкурса.

«Берег» как критерий

Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства администрации Приморского края, 4 марта был проведен пятый по счету конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации. На конкурс был выставлен один рыбопромысловый участок с витиеватым названием РПУ 1-ДРр (пром) из числа рыбопромысловых участков, перечень которых утвержден.

В состав комиссии входят представители от Приморского территориального управления Росрыболовства, Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, ФГБУ «Приморрыбвод», ФГУП «ТИНРО-Центр» и департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края. За период подачи заявок на участие в конкурсе с 31 января 2014 года по 4 марта 2014 года заявок не представлено, в связи с чем данный конкурс считается несостоявшимся.

Именно на примере этого конкурса видно, что бизнес даже не пытается участвовать в подобных торгах. У представителей профильного департамента свое объяснение инертности предпринимателей.

«Данный результат конкурса обусловлен тем, что, согласно правилам рыболовства, одним из оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе является отсутствие документов, подтверждающих наличие у заявителя права собственности или аренды на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку водных биологических ресурсов, не обремененные правами третьих лиц и расположенные в границах муниципального образования соответствующего субъекта РФ, на территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий завод), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - сведения о рыбоперерабатывающем заводе)», - сказано в официальном разъяснении департамента рыбного хозяйства.

Насколько устраивают бизнес правила, используемые при формировании конкурсной документации? Можно ли изменить критерии допуска, и если можно, то какая властная структура должна эти критерии менять? Проведенные почти два года назад конкурсы по распределению рыбопромысловых участков на акватории залива Петра Великого показали коррупционность действий чиновников и бездействие должностных лиц контролирующих органов, входящих в состав комиссии.

Оказалось, что для того, чтобы определить победителя, нужно было придумать простенькую схему. Законодательно закрепить три главных критерия: исторический принцип, максимальное воспроизводство в виде сотен тысяч тонн морской капусты и заявленные деньги. Причем, чтобы убрать конкуренцию, каждый критерий наделили процентным показателем. В итоге единственный критерий, который по-настоящему влияет на конкуренцию предложений в виде максимальной цены, был нивелирован.

После таких конкурсов развитие марикультуры в Приморье затормозилось. Десятки компаний, став победителями конкурса, получив участок, до сих пор не ведут производственной деятельности. А государство не получило доходов от своей собственности. Но может быть, недополученные государством деньги оказались в частных карманах?

Лосось в ожидании

Конкурсы «по-приморски» могут в очередной раз повториться. Постановлением администрации Приморского края от 18.03.2014 года № 85-па утвержден перечень 10 рыбопромысловых участков для осуществления прибрежного рыболовства в Приморском крае (9 примыкают к территории Тернейского района, 1 - к территории Ольгинского района).

Границы участков определяла специальная комиссия из представителей департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, Приморского территориального управления Росрыболовства, управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, Приморского крайрыбакколхозсоюза, ФГУП «ТИНРО-Центр», Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, ФГУ «Администрация морских портов Приморского края», Дальневосточной ассоциации «Аквакультуры», Амурского бассейнового водного управления, ФГБУ «Приморрыбвод», администраций муниципальных районов Приморского края.

Участки есть, а вот основные критерии конкурса пока неизвестны. Но ранее эти РПУ были закреплены за пользователями ООО «Акватехнологии», ООО «Тройка». В 2013 году пятилетний срок действия договоров закончился, в этом году их необходимо выставить на конкурс, чтобы осуществлять промысел всех видов водных биоресурсов, не запрещенных к добыче, в том числе тихоокеанских лососей.

Одних только лососей на этих участках можно добыть 1700 тонн. Это лакомый кусок для местных рыбодобывающих компаний. «Мы обязательно будем участвовать в конкурсе, - рассказал «ЗР» генеральный директор ООО «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО. Пока нет конкурсной документации, комментировать критерии заявочной кампании и определения победителей преждевременно. Для нас важно, чтобы конкурс был прозрачным, и состоялся бы до конца мая, иначе будет пропущен ход лососевых».

Тем не менее еще до опубликования конкурсной документации можно с уверенность в 99% утверждать, что основным критерием, определяющим победителей на лососевые участки, будет «право собственности или аренды на береговые производственные объекты, позволяющие производить переработку водных биологических ресурсов», а также «расположенные в границах муниципального образования соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок».

В итоге возможно, что только заявки ООО «Акватехнологии» и ООО «Тройка» будут признаны конкурсной комиссией соответствующими конкурсной документации. А вот будет ли между претендентами настоящая борьба за рыбопромысловые участки, в ходе которой стоимость лотов возрастет на миллионы рублей? Или претенденты без сильного поднятия стоимости лотов разберутся, кто из них и на каком участке будет осваивать квоты? Финансовые итоги конкурсов на пресноводных водоемах в 95 тысяч рублей четко указывают вектор сценария конкурентной борьбы на аукционах. И здесь возникают закономерные вопросы к Федеральной антимонопольной службе: нет ли ограничения конкуренции со стороны организаторов конкурса? Ранее она считала, что ограничивать вход на торги участникам рынка приморское теруправление не имело права.

Соблюсти баланс

Но есть и обратная сторона медали. Есть стремление государства поддержать тех пользователей, кто исторически работал на этих участках понятно и обоснованно.

ООО «Акватехнологии» и ООО «Тройка» - градообразующие предприятия на севере Приморского края. Так, «Тройка» обеспечивает занятость населения трех прибрежных поселков Тернейского района: Самарги, Перетычихи, Агзу. Компания занимается прибрежным ловом сетями, ставными и закидными неводами, с применением маломерного флота. Это предприятие Приморского края осваивает приморский лосось в объемах примерно 1400-2500 тонн в год, а это почти 90% квот Приморского края.

Компания «Акватехнологии» также социально значимая на этой территории. В ее активе современный рыбозавод, и квоты предприятию необходимы. Но, с другой стороны, предприятиям ничего не мешает выиграть эти конкурсы, предложив наибольшую сумму в борьбе за государственный ресурс.

Однако в этом случае бизнесу должен быть предоставлен более долгий горизонт планирования. Например, эти участки могли бы быть закреплены за победителями не на 5 лет, а на 10-15. Но тогда государству нужно найти баланс между пополнением бюджета и развитием прибрежных территорий. Этим балансом может стать стоимость лотов, выставляемых на конкурс. В среднем компания, имеющая квоту на тысячу тонн горбуши, за пять лет получает прибыль в размере миллиона долларов. Оценят ли государственные чиновники выставляемый на торги биоресурс в несколько сот тысяч рублей, ограничив при этом количество претендентов на него, станет известно уже в апреле, когда конкурсная документация появится на сайте территориального управления Росрыболовства.