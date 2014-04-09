ДВЖД в первом квартале сократила погрузку на 1,8%

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») в I квартале 2014 года погрузила более 11,343 млн тонн грузов, что на 1,8% меньше показателя I квартала прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Отмечается снижение погрузки угля на 11,8%, до 4,17 млн тонн, импортных грузов - на 23,5%, до 876,8 тыс. тонн. Вместе с тем объемы погрузки нефтепродуктов выросли на 13,8%, до 2,8 млн тонн, лесных грузов - на 17,7%, до 1,1 млн тонн, черного металла - на 18,7%, до 159,9 тыс. тонн, цемента - на 6,5%, до 116,4 тыс. тонн.