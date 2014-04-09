Государство ищет пути спасения "Мечела"

Глобальная горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел», имеющая разветвленный бизнес, в том числе и на территории Дальнего Востока, с начала этого года является постоянным участником информационных лент. Пристальный интерес к ней связан с ситуацией вокруг накопленных долгов. В феврале этого года задолженность «Мечела» оценивалась в $9 млрд.

По мнению наблюдателей, компания чрезмерно закредитована, что становится настоящей угрозой для инвесторов. Фондовый рынок неоднократно демонстрировал негативную реакцию на долговые проблемы «Мечела». Акции компании срывались в пике, падая в течение одной торговой сессии до 40%.

Заговорили даже о ее вероятном банкротстве. Однако в правительстве банкротство как вариант разрешения долговой проблемы пока не рассматривают. Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ отметил, что на сегодняшний день банкротить эту компанию нет смысла. Будет гораздо проще обеспечить ее государственной поддержкой, чтобы «Мечел» остался на плаву и мог далее развиваться. А покрыть часть долгов «Мечел» мог бы продажей части активов.

Компания не рассматривает продажу логистического бизнеса, частью которого является порт Посьет в Приморском крае. Причина в том, что порт рассчитан на экспорт Эльгинского угля, ради чего там ведется модернизация. В настоящее время Посьет способен переваливать 4,5 млн тонн грузов в год, а после ее завершения мощность порта должна возрасти до 7-9 млн тонн в год.

Самым обсуждаемым после мартовского совещания в правительстве вариантом является продажа РЖД железнодорожной ветки «Улак - Эльга». Стоимость дороги оценивается в 50-70 млрд рублей (примерно $1,9 млрд), однако в РЖД отметили, что в инвестпрограмме компании этих расходов не заложено. Герман ГРЕФ сразу заявил, что Сбербанк не собирается предоставлять РЖД кредит на эту покупку.

Альтернативным решением может быть вхождение в капитал Эльги иностранных инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций, о чем говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что долей в проекте интересовались южнокорейские Posco, STX и китайская Baosteel.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.