Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Государство ищет пути спасения "Мечела"
Глобальная горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел», имеющая разветвленный бизнес, в том числе и на территории Дальнего Востока, с начала этого года является постоянным участником информационных лент. Пристальный интерес к ней связан с ситуацией вокруг накопленных долгов. В феврале этого года задолженность «Мечела» оценивалась в $9 млрд.
По мнению наблюдателей, компания чрезмерно закредитована, что становится настоящей угрозой для инвесторов. Фондовый рынок неоднократно демонстрировал негативную реакцию на долговые проблемы «Мечела». Акции компании срывались в пике, падая в течение одной торговой сессии до 40%.
Заговорили даже о ее вероятном банкротстве. Однако в правительстве банкротство как вариант разрешения долговой проблемы пока не рассматривают. Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ отметил, что на сегодняшний день банкротить эту компанию нет смысла. Будет гораздо проще обеспечить ее государственной поддержкой, чтобы «Мечел» остался на плаву и мог далее развиваться. А покрыть часть долгов «Мечел» мог бы продажей части активов.
Компания не рассматривает продажу логистического бизнеса, частью которого является порт Посьет в Приморском крае. Причина в том, что порт рассчитан на экспорт Эльгинского угля, ради чего там ведется модернизация. В настоящее время Посьет способен переваливать 4,5 млн тонн грузов в год, а после ее завершения мощность порта должна возрасти до 7-9 млн тонн в год.
Самым обсуждаемым после мартовского совещания в правительстве вариантом является продажа РЖД железнодорожной ветки «Улак - Эльга». Стоимость дороги оценивается в 50-70 млрд рублей (примерно $1,9 млрд), однако в РЖД отметили, что в инвестпрограмме компании этих расходов не заложено. Герман ГРЕФ сразу заявил, что Сбербанк не собирается предоставлять РЖД кредит на эту покупку.
Альтернативным решением может быть вхождение в капитал Эльги иностранных инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций, о чем говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что долей в проекте интересовались южнокорейские Posco, STX и китайская Baosteel.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
- В Амурской области будут производить до 1 млн тонн метанола в год
- Камчатский край и Колыма будут субсидировать авиарейс "Петропавловск-Камчатский - Магадан"
- В ТОР "Камчатка" будет построен золотой рудник и модернизирован ГОК
- Сырье в обмен на лояльность
- С Поднебесным размахом
Новости раздела
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Кто встанет у станка завтра?
- На Сахалине приступают к строительству комбината Росрезерва
- Дальний Восток просит деньги на утилизацию затонувших судов
- Дан старт движению по новому участку трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково
- В Якутии завершен первый этап строительства автотрассы "Лена"
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Сингапуру предложили присоединиться к дальневосточным проектам
- Новый резидент ТОР "Беринговский" займется экологическим предпринимательством на Чукотке
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...