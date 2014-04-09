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"Восточный порт" хочет выплатить дивиденды только на "префы"
Совет директоров ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту «Восточный») рекомендовал акционерам на годовом собрании 15 мая принять решение выплатить дивиденды по итогам 2013 года только на привилегированные акции из расчета 76,66 рубля на акцию номиналом 250 рублей.
По итогам 2012 года компания дивиденды не выплачивала, по итогам 2011 года выплатила по 65,76 рубля только по привилегированным акциям. По итогам 2013 года ОАО «Восточный порт» сократило чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2012 годом на 12,3%, до 437,966 млн рублей. Аудитором на 2014 год предлагается утвердить ООО «Фирма «КонсалтИнформ-Универсал» (Москва). В 2012 и 2013 годах аудит выполняло ЗАО «Дем-Га-аудит» (Москва).
Досье "Золотого Рога": Офшору «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» принадлежит 74,57% (75,07% обыкновенных) акций ОАО, ООО «Танси» (единственный собственник - Астгик АРУТЮНЯН) - 20% (23%). По данным участников рынка, контрольным пакетом АО «Восточный порт» владеет «Кузбассразрезуголь».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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