Энергетики Якутии получили поддержку

Минэнерго России перечислило ОАО «ДВЭУК» более 9 млрд рублей для финансирования инвестиционного проекта по строительству ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй» с отпайкой до НПС №14». Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

Проект реализуется в целях обеспечения надежного электроснабжения объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» и потребителей Западного энергорайона Якутии. Общая протяженность ЛЭП составляет 1 494,5 км, трансформаторная мощность строящихся подстанций - 352 МВА. Окончание строительства запланировано на 2013 год.

В настоящее время на всех участках линии подрядными организациями вырублено 3149 га просеки, смонтировано 1214 фундаментов под опоры, выполнена сборка 1332 опор, 1054 из которых установлены, раскатано 249 км провода, в том числе смонтировано 238 км.

ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Бюджетные ассигнования, перечисленные в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год, увеличили акционерный капитал компании до 38,34 млрд рублей.

«Дальневосточный капитал».