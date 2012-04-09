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Энергетики Якутии получили поддержку
Минэнерго России перечислило ОАО «ДВЭУК» более 9 млрд рублей для финансирования инвестиционного проекта по строительству ВЛ 220 кВ «Чернышевский - Мирный - Ленск - Пеледуй» с отпайкой до НПС №14». Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
Проект реализуется в целях обеспечения надежного электроснабжения объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» и потребителей Западного энергорайона Якутии. Общая протяженность ЛЭП составляет 1 494,5 км, трансформаторная мощность строящихся подстанций - 352 МВА. Окончание строительства запланировано на 2013 год.
В настоящее время на всех участках линии подрядными организациями вырублено 3149 га просеки, смонтировано 1214 фундаментов под опоры, выполнена сборка 1332 опор, 1054 из которых установлены, раскатано 249 км провода, в том числе смонтировано 238 км.
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» выступает основным бюджетополучателем госинвестиций, выделяемых на реализацию проектов по развитию энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Бюджетные ассигнования, перечисленные в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2012 год, увеличили акционерный капитал компании до 38,34 млрд рублей.
«Дальневосточный капитал».
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