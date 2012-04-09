Энергоконтракт на 25 лет подписан с Китаем

ОАО «Восточная энергетическая компания» (ВЭК), входящая в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС», подписала долгосрочный контракт с Государственной электросетевой корпорацией Китая на поставку в Китай электроэнергии по линиям электропередачи напряжением 110, 220 и 500 кВ. Контракт рассчитан на 25 лет, в течение которых общий объём поставки ориентировочно составит 100 млрд кВт/ч, сообщает пресс-служба компании.

Поставки по новому контракту начались с 1 марта 2012 года. Планируется, что в 2012 году объём поставок российской электроэнергии в Китай превысит 2,6 млрд кВт/ч (в 2011 году общий объём экспорта электроэнергии в Китай составил 1,2 млрд кВт/ч).

Техническая возможность для увеличения объёмов экспорта появилась благодаря строительству новой ЛЭП напряжением 500 кВ «Амурская-Хэйхэ». Основным заказчиком строительства выступило ОАО «ФСК ЕЭС». ОАО «ВЭК» на собственные средства построило часть данной ЛЭП – переход через реку Амур. Согласно новому контракту, экспорт электроэнергии в Китай будет осуществляться как по ЛЭП напряжением 110 и 220 кВ, по которым ранее осуществлялась приграничная торговля электроэнергией с Китаем, так и по новой ЛЭП «Амурская-Хэйхэ».

«Дальневосточный капитал».