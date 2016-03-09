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Санкции против КНДР ударят по Приморью
Сеул 8 марта уведомил Россию об отказе от участия в трехстороннем проекте «Хасан - Раджин», предусматривающем транспортировку грузов по железной дороге через КНДР, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Официальная причина - введение Южной Кореей односторонних санкций против КНДР в дополнение к санкциям Совбеза ООН. Решение нанесет ущерб интересам российских компаний, использующих северокорейскую железную дорогу и порт Раджин для экспорта угля в Южную Корею. Под вопросом оказываются и планы эксплуатации единой сети железных дорог, связывающих Корейский полуостров с Транссибом в рамках стратегии «поворота России на Восток», пишут «Известия».
Два года назад за счет средств РЖД была завершена модернизация участка железной дороги Хасан-Туманганг-Раджин, ведущей из Приморского края на побережье Северной Кореи, где введен в строй угольный терминал в порту Раджин. В прошлом году в Раджин было доставлено 1,1 млн т угля. Ожидалось, что грузооборот возрастет до 5 млн т в год.
Изначально проект задумывался как трехсторонний - с участием России и обеих Корей. Южнокорейские компании выражали интерес к участию в нем. Были успешно осуществлены пробные поставки угля. Однако теперь правительство Южной Кореи прекращает всякое сотрудничество по проекту.
Кроме того, в списке односторонних санкций, вводимых Сеулом по отношению к северному соседу, есть запрет на заход в южнокорейские порты судов третьих стран, побывавших в КНДР в последние полгода. Поэтому поставка российского угля для южнокорейских компаний через транспортный коридор Хасан - Раджин становится невозможной. Именно это, согласно сообщениям южнокорейского информагентства «Ренхап», и объяснили российским властям южнокорейцы.
Ранее, напомним, РФ настояла на том, чтобы новые санкции СБ ООН против КНДР, сформулированные в резолюции № 2270 (2016), сделали исключение для проекта. Но южнокорейское правительство решило, что мер СБ ООН недостаточно для ограничения поступления финансов в КНДР, отсюда и ввод собственных санкций.
Как отмечают южнокорейские СМИ, официальная Москва выразила свое сожаление в связи с решением правительства Республики Корея по поводу выхода из проекта «Хасан - Раджин». Южная Корея впервые заявляла о планах приостановки участия в проекте еще в середине февраля, поскольку деньги, выделяемые Сеулом, КНДР якобы использует для развития собственной ядерной программы. Сейчас речь идет о полном и окончательном отказе от сотрудничества.
Громкие заявления Сеула связаны прежде всего с предстоящими выборами, полагает член Российского совета по международным делам, бывший посол РФ в Республике Корея Глеб Ивашенцев: «Для нынешнего президента Южной Кореи Пак Кын Хэ и ее партии «Сэнури» очень важно реагировать на северокорейские провокации, делать жесткие заявления, вводить санкции. На самом деле, все, что можно было сделать на этом поле, уже сделано».
По мнению корееведа Юрия Алексеева, нынешнее решение Сеула свидетельствует о том, что «Южная Корея сейчас твердо нацелена на свертывание всех совместных с КНДР экономических проектов. В стране все больше тех, кто выступает против планов объединения двух государств. Но это вкупе с сокращением экономического сотрудничества лишь увеличивает конфликтный потенциал на полуострове».
В результате санкций российские компании если и не понесут прямых убытков, то недополучат прибыль и инвестиции. Планы по доведению грузооборота терминала до 5 млн т в год становятся призрачными, поскольку российские угольщики фактически лишились южнокорейских покупателей.
В то же время отказ Южной Кореи от проекта ставит под вопрос стратегические планы использования Транссиба вместе с железнодорожной сетью Корейского полуострова, в которых КНДР выполняла бы функции связующего звена. «Это позволило бы расширить повестку экономического диалога двух Корей, что, несомненно, сказалось бы и на тональности политического диалога, - отмечает Алексеев. - Теперь эти планы, отражающие новую стратегию России в АТР, под угрозой».
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обосрались:)