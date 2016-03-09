Финансовая "оттепель": экспресс-лизинг поможет расцвету бизнеса

«Сименс Финанс» обновляет популярные продукты

«Сименс Финанс» предлагает свежий взгляд на экспресс-лизинг: сниженные до 10% авансы и долгосрочные инвестиции до 30 млн. руб., которые одобряются всего за 3 дня.

Выгодные условия позволят клиентам «Сименс Финанс» встретить новый сезон в полной производственной готовности, сэкономив время и деньги. При этом компания сохраняет индивидуальный сервис и гарантирует консультационную поддержку. Чтобы получить варианты расчётов, заполните заявку на сайте.

Как сообщили в «Сименс Финанс», обновлённые экспресс-продукты помогут малому и среднему бизнесу сократить расходы и время на оформление лизинговых сделок. Недавно компания также улучшила условия и для масштабных проектов: срок лизинга увеличен до 7 лет.

«Сименс Финанс» во Владивостоке:

ул. Западная, 7

Тел.: (423) 202-25-25

www.siemens.ru/finance

ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. Помимо финансирования малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий различных отраслей экономики, «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное «Сименс», и оборудование с комплектующими «Сименс». Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 22 офиса. С 1999 года компания реализовала более 20 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. Сумма новых договоров лизинга по итогам 12 мес. 2015 составила 32,4 млрд руб. К 01.01.2016 портфель «Сименс Финанс» превысил 28,7 млрд руб, объем нового бизнеса за 2015 год (по методике Leaseurope) - 21,5 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. «Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2015 финансовом году, завершившемся 30 сентября 2015, оборот концерна составил 75,6 млрд. евро, а чистая прибыль – 7,4 млрд. евро. На конец сентября 2015 года в «Сименс» работали 348 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии в 2015 финансовом году (по состоянию на 30 сентября 2015) составил 1,6 млрд. евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.