Региональные проектировщики не готовы браться за оригинальные проекты

В Комсомольске-на-Амуре готовится к реализации проект торгово-развлекательного центра (ТРЦ), который по замыслу строительной компании «НТК», должен стать самым передовым объектом подобного назначения на Дальнем Востоке. На примере продвижения этой идеи от кульмана до строительной площадки «ЗР» решил исследовать, что мешает региону сегодня уйти от типовой застройки и создавать оригинальные архитектурные объекты.

…В центре города Юности, на месте бывшего хлебозавода, должен появиться ТРЦ, в котором, кроме цивилизованной торговли промышленными и продовольственными товарами, будет находиться подземный паркинг, 6 кинозалов, общественное питание, организованное на принципах фуд-корт, игровые автоматы, детская комната. Возможны также залы для боулинга, бильярда, фитнеса. Но уникальность комплекса даже не в начинке. При его сооружении заказчики хотели применить новейшие инженерно-технические решения. В частности, снабжение здания центра горячей водой, теплом и холодом будет производиться автономно, с помощью работающей на природном газе абсорбционной машины. По предварительным расчетам, стоимость горячей воды, отопления или охлаждения будет почти в 10 раз меньше существующих тарифов централизованного снабжения. Подобные инновационные для дальневосточного строительства подходы планируется применить в разных узлах здания. Но оказалось, задуманным новациям не просто найти дорогу к воплощению.

Как говорит заместитель генерального директора ЗАО «НТК» Юлия ДОМАНОВА, первая и важнейшая проблема, с которой пришлось столкнуться компании, – отсутствие опыта проектирования и строительства таких объектов у региональных проектных организаций. Правда, им приходилось встраивать отдельные элементы в виде обзорного лифта в хабаровском Доме одежды, в небольших объемах применять центральное кондиционирование, использовать эскалаторы в нескольких других объектах Хабаровска. А комплексных заказов, с применением не только современных инженерных систем, но и новейших строительных материалов, с установленной диспетчеризацией всех процессов, проектные организации Хабаровского края не выполняли.

Пришлось отдать контракты немцам и китайцам. Однако иностранцы не знают специфических российских требований госэкспертизы по санитарным, противопожарным, экологическим нормам. Поэтому теперь российские проектировщики адаптируют проект строительства в соответствии со знакомыми им формальностями.

Так, пожарная служба при планировке внутренних помещений предъявляет требование создания пожарных отсеков, способных в случае возникновения чрезвычайной ситуации локализовать очаг в одном помещении. В мире для этих целей давно применяются противопожарные шторы, позволяющие отсекать место возгорания на открытом, не разделенном стенами пространстве. В случае ЧС шторы из негорючего жаропрочного материала опускаются с потолка, на котором крепятся в собранном виде, создают замкнутое пространство в зоне возникновения огня, где после этого срабатывают стационарные системы пожаротушения. Но отечественными нормативными документами использование таких конструкций не предусмотрено - там написано, что большие помещения должны быть разделены кирпичными стенами определенной толщины с закрывающимися железными дверями (ох уж эти железные двери, которые так любят ГОСТы и СНиПы!).

Впрочем, в этой ситуации нашли выход. Замгендиректора ЗАО «НТК» рассказывает, что они вышли на НИИ ПО МЧС России, расположенное в Подмосковье, где за отдельные деньги для проекта ТРЦ в Комсомольске-на-Амуре были разработаны специальные технические условия, позволяющие применить современную систему локализации в виде противопожарных штор и водяных завес. ТУ прошли все согласования в МЧС РФ и Минрегионразвития РФ. На процедуру ушли не только средства, но и год времени. При подготовке к началу строительства столкнулись с тем, что на месте нет специалистов монтажа централизованной системы охлаждения, эскалаторов, оборудования, оснащенного фотоэлементами, систем диспетчеризации процессов. В «НТК» снова заглядывают через Амур - в КНР работа с этой инженерией уже давно повседневна. Впрочем, это объяснимо - в нашем регионе пока немного желающих строить уникальные объекты. А раз нет спроса - нет и предложения.

В целом, комсомольский проект в работе находится около 5 лет, если считать с момента покупки здания и земли под ним. Юлия Доманова говорит, что хотелось бы начать стройку в этом году, сразу после получения положительного заключения госэкспертизы. Но что-то не слишком уверенно…